Hesap kitap!

ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD/YPG’ye destekte sınır tanımadı! Önce hem silah hem de akıl yardımı yaptı! Şimdi de kan lobisinin etkin olduğu yerlerdeki çocuklar için müfredat hazırladı! 1 milyon kitabı, örgütün militan yetiştirdiği sözde okullara yolladı!
Üst akıl, burnunu Ortadoğu'dan çıkarmadı! Terör örgütlerinin arkasında yer aldı! ABD de terör örgütü PKK ile Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'ye adeta komutanlık yaptı! ABD uçaklarından; PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettiği bölgelere silahlar yağdırıldı. ABD Devlet Başkanı Obama'nın Suriye Özel Temsilcisi olanBrett McGurk terör yuvası Kobani'den çıkmadı! ABD askerleri, sözde Suriye Demokratik Güçleri adı altında bir oluşum hazırlayıp PYD/PKK'ya "statü" kazandırmaya çalıştı. Hatta ABD askerleri omuzlarına YPG arması taktı! İşte terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına destekte sınır tanımayan ABD, bu kez müfredat hazırladı. Buna göre ABD, Irak'ta terör örgütünün sözde okullarında kullanılması için 1 milyon kitap bastırdı. Kitapta kanlı örgütün elebaşısı "başöğretmen" yapıldı. Kitaplarda ayrıca Zerdüştlük için sempatik mesajlar yer aldı. İlkokul 4. sınıflara okutulan Toplum Bilimleri kitabında, "İslamiyetin mevcut durumunun yoldan saptığı" savunularak, tamamına yakını Müslüman olan çocuklara güvensizlik aşılandı.
İSLAMİYET'E HAKARET İÇEREN BİLGİLER
Kitabın bir diğer bölümünde ise Kürtler'in, İslamiyet'in yayılmasından zarar gördüğü vurgulandı. Kitapta "İşgalci Müslüman Arap öncüleri Kürdistan'a ulaştığında o dönemde Kürtler bağımsızdı. Bağımsız Kürt mirlikleri vardı. Zerdüşt inancı yaygındı... İlk olarak Halife Osman döneminde bir ordu Kürdistan'a saldırdı. Kürtler direndi ama savaşıkaybettiler ve Müslüman oldular" satırları yer aldı. ABD'nin PYD/PKK için bastığı kitaplardan biri de Toplumsal Bilimler ve Kürt Dili Kitapları'ydı! Her iki kitapta da terör örgütü PKK kıyafeti giydirilmiş çocukların fotoğrafları yer aldı. Teröre destekte sınır tanımayan ABD, bu kitapları Irak'ta bastırdı. Geçtiğimiz Salı günü de 1 milyon kitabı Haseke ve çevresindeki okullara yolladı. Öte yandan kanlı örgüt daha önce de yaklaşık 7 bin sempatizanını,ABD'nin hazırladığı bu kitaplarla militan yaptı!
* PYD/PKK kontrolünde olan ve altıncı sınıfa kadar eğitim verilen ilkokullarda din dersi verilmiyor. Kanlı örgüt, küçük çocuklara etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı önyargılı bir bilinç aşılıyor.
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