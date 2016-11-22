FETO’dan yıldızlı merasim

FETÖ'ye yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 44 kişi hakkında hazırlanan fezleke örgütün sapkın itaat unsurlarını gözler önüne serdi. Cemaat içinde Harp Okulundan mezun öğrenciler için rütbe takma töreni düzenlendiğine yer verilen fezlekede bir şahsın, "Törene Fetullah Gülen'in bizzat katıldığı, mezun olan öğrencilerin apoletlerinin Gülen'in takkesinin içine konularak okutulduğu ve bundan sonra bizzat Gülen'in yıldızları öğrencilere taktığını biri bana anlatmıştı." ifadesi yer aldı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'in, bazı hakim ve savcılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında hazırladığı fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Hazırlanan fezlekede, örgüt elemanlarının yemin ederek faaliyetlerine başladığı belirtildi. Fezlekeye göre yemin metni şu şekilde: "Gücüm yettiği kadar Kur'an'ı hayatıma gaye edineceğime, kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma, halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar yükseltmeye çalışacağıma, kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime, dahilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkitleri 'nefsime yapılmış' gibi reddedeceğime, bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma, hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri itirazsız yerine getirmeye çalışacağıma, Kur'an'a sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma, münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an ihtiyarımla bu kadrodan kendimi ıskat edip herhangi bir talebe gibi dershanede vazifeme devam edeceğime vallah-billah kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin La Yen Kati olmasına, Cenabı Hakkı istişhadda bulunuyorum."



Örgütün sapkın inanışlarının şüpheli ifadeleriyle desteklendiği fezlekede, örgütün, yapacağı veya kendilerine yapılması muhtemel operasyonlarla ilgili "önlemler aldığı" belirtildi.