Darbeye rüyalı kılıf

Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda itirafçı olan bir pilot, kendisiyle ilgilenen örgüt abisinin göreve başladıktan sonra para istediğini belirtti.

Bundan sonra sorumluluk alma zamanının kendilerinde olduğunun ifade edildiğini aktaran itirafçı, "Maaşımızın yüzde 15'i, uçuş tazminatının yüzde 15'i, promosyon parası ve gazete-dergi aboneliği için 60 lira istendi. Her ayın 15'inde yaklaşık 700-800 lira para toplanırdı." dedi.

Bir süre sonra para vermemeye başlayınca uçuş eğitimlerinden zayıf not almaya başladığını bildiren itirafçı, tekrar uçuşunda yetersiz görüldüğünü anlattı.

Helikopter uçuşuna çıkması gerekirken 9-10 ay yoğunluk olduğu gerekçesiyle uçuşa çıkarılmadığını vurgulayan itirafçı, evlerde sürekli Fetullah Gülen'e ait kitaplar okutulduğunu, sohbet görüntülerinin izletildiğini kaydetti.

DARBEYE "RÜYALI" KILIF

İtirafçı, hükümet karşıtı söylemlerin 17-25 Aralık süreci sonrası ayyuka çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dershanelerin kapatılması sürecinde sözde mağdur olan öğrencilerin ve ailelerin görüntülerini, ayrıca polisin yapmış olduğu aramalar neticesi elde edildiği iddia edilen ayakkabı kutuları içerisindeki paraları, örgütteki kişilerin açıklamalarını sürekli olarak bize dikta etmeye çalışıyorlardı. Bu süreç 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam etti. Hükümet karşıtı hazırlanmış görüntüler izletiliyordu. Hükümetin yanlış yaptığı, yanlış yolda olduğu devamlı söylenirdi. 15 Temmuz'dan birkaç hafta önce cemaat abim olan kişi, ikametinde bir araya geldiğimizde hükümet karşıtı videolar izletti. Bu videolardan birinde, örgütte okuyucu olarak tanımlanan 2-3 kişiden biri diğerlerine 'cemaat içerisinde büyük bir konumda bulunan abinin rüya gördüğünü, rüyasında ise Peygamberimizin iki generalin rüyasına gireceğini, bu generallerin bir yerde birleşip darbe yapacaklarını, yapmış oldukları bu darbe sayesinde her şeyin düzeleceğini, haksızlıkların ortadan kalkacağını, şu an bir haksızlık ortamı olduğu' konuşmalarının yer aldığı görüntüler izletti."

O zaman izlediği videoya anlam veremediğini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası her şeyi anladığını belirten itirafçı, "Benimle yıllarca ilgilenen örgüt abisi darbe girişiminden haberdarmış. Bana üstü kapalı da olsa, bir şeyler anlatmaya çalışmış. Bu buluşmamız sonrasında beni önümüzdeki hafta tekrar görüşmeye çağırdı, fakat ben bahaneler üreterek bu görüşmeye gitmedim. Daha sonra da darbe girişimi oldu. Bir daha benimle ilgilenen abiyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.