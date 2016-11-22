CHP terör mitingine adam taşıdı

CHP ile HDP'nin İstanbul Kartal'da ortak düzenlediği mitinge CHP'li Şişli Belediyesi'nin otobüs tahsis ettiği ortaya çıktı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı mitinge katılımcıları taşıyan otobüsün resimlerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla büyük tepki oluştu.
İşte CHP'li belediyesinin terör mitingine insan taşıdığının fotoğrafı:
CHP'Lİ VEKİLLER MİTİNGTE ZAFER İŞARETİ YAPTI
CHP'nin son anda mitinge katılmama kararı aldığını açıklamasına rağmen İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel'in mitinge destek verdiği gözlerden kaçmadı.
kalan karakter 1000
chp dogru yoludu
..millet kimin ne olduğunu anladı artık..chp bunu hep yapıyor..her zaman kendi suçlarını bastırmak için çamur atan zihniyet..at gözlüğüyle dolaşan varmı halen ?
ulen densiz chp liler siz zaten fetö cia abd ye teslim olmuşsunuz terör destekçiliği yapıyorsunuz yazıklar olsun size hain herifler
Hırsız chpkk lılar Milletin parasıyla pkk mitingine kendilerini taşırlar, belediyelerinizde hizmet bu mu utanmaz arınmaz yüzsüzler, chpkk hdpkk fetö= ermenistan siyonist yahudiler.
chp ye diyorum ki...BİR KEZ DE MİLLETTEN YANA OLUN...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.