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terör ine adam taşıdı

ve 'nin terörden tutuklanan vekillere destek için düzenlediği e tepkiler sürerken CHP'nin terör yanlısı mitinge halkın vergileriyle alınan belediye araçlarıyla insan taşıdığı ortaya çıktı.

CHP terör mitingine adam taşıdı

ile 'nin İstanbul Kartal'da ortak düzenlediği e CHP'li Şişli Belediyesi'nin otobüs tahsis ettiği ortaya çıktı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı mitinge katılımcıları taşıyan otobüsün resimlerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla büyük tepki oluştu.

İşte CHP'li belediyesinin terör mitingine insan taşıdığının fotoğrafı:

CHP'Lİ VEKİLLER MİTİNGTE ZAFER İŞARETİ YAPTI
CHP'nin son anda mitinge katılmama kararı aldığını açıklamasına rağmen İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel'in mitinge destek verdiği gözlerden kaçmadı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 10:42
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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murat murat

chp dogru yoludu

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evet0
hayır0
cevapla 22.11.2016 11:30
serdar serdar

..millet kimin ne olduğunu anladı artık..chp bunu hep yapıyor..her zaman kendi suçlarını bastırmak için çamur atan zihniyet..at gözlüğüyle dolaşan varmı halen ?

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evet3
hayır0
cevapla 22.11.2016 11:07
ihsan ihsan

ulen densiz chp liler siz zaten fetö cia abd ye teslim olmuşsunuz terör destekçiliği yapıyorsunuz yazıklar olsun size hain herifler

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evet3
hayır0
cevapla 22.11.2016 11:00
FatihSultan23 FatihSultan23

Hırsız chpkk lılar Milletin parasıyla pkk mitingine kendilerini taşırlar, belediyelerinizde hizmet bu mu utanmaz arınmaz yüzsüzler, chpkk hdpkk fetö= ermenistan siyonist yahudiler.

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evet3
hayır0
cevapla 22.11.2016 10:56
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

chp ye diyorum ki...BİR KEZ DE MİLLETTEN YANA OLUN...

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evet4
hayır0
cevapla 22.11.2016 10:54
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