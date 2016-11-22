CHP terör mitingine adam taşıdı

CHP ile HDP'nin İstanbul Kartal'da ortak düzenlediği mitinge CHP'li Şişli Belediyesi'nin otobüs tahsis ettiği ortaya çıktı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı mitinge katılımcıları taşıyan otobüsün resimlerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla büyük tepki oluştu.

İşte CHP'li belediyesinin terör mitingine insan taşıdığının fotoğrafı:





CHP'Lİ VEKİLLER MİTİNGTE ZAFER İŞARETİ YAPTI

CHP'nin son anda mitinge katılmama kararı aldığını açıklamasına rağmen İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel'in mitinge destek verdiği gözlerden kaçmadı.





