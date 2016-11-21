Sağlık Bakanı Recep Akdağ, teknik bir heyet ve iş adamlarıyla Suudi Arabistan'a 4 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akdağ, ziyaret çerçevesinde görüşeceği Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Fevzan er-Rebia ile iki ülke arasında sağlık alanındaki ikili ilişkilerin son durumunu değerlendirecek ve iki bakan yeni işbirliği alanlarının tespiti ile ortak sağlık projelerinin geliştirilmesi hakkında görüşmelerde bulunacak.

Heyette bulunan iş adamları ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Suudi partnerleriyle toplantılar gerçekleştirilecek.

Akdağ ve beraberindekiler, 25 Kasım Cuma günü Türkiye'ye dönecek