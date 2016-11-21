Paralel yapı

İstanbul'da FETÖ 'nün yıllardır en önemli merkezleri olarak kullanılan inlerine girdi. Çamlıca'da bulunan Nurbaba Camii'nin yanında bulunan Akademik Araştırmalar ve İnternet Vakfı ile Kaynak Holding 'in ek binası, örgütün en önemli ve gizli toplantılarının yapıldığı yerdi. Buradaki gizli toplantılarda Türkiye ve dünyadaki imamların performansları değerlendiriliyor ve imamların tayin-görevden alma-görev değişikliği gibi kararlar veriliyordu.

ATAMALAR BURADAN

4 katlı ve Boğaz manzaralı karargahın kubbeli olan en üst katı en yüksek derecedeki gizlilikte yapılan toplantılar için kullanılıyordu. Bu bilgilere ulaşan TAKVİM, 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası bu gizli karargaha giren, FETÖ'nün müdavimlerini de görüntüledi. Birçok iş adamı Pensilvanya'ya bağlılığını burada bildirirken, 17 Aralık sonrasında da hem himmetlere hem de örgüte hizmete devam etti. TAKVİM'in ulaştığı görüntülerde, örgütün iki numarası olarak bilinen Mustafa Özcan'ın buradaki toplantılara başkanlık yaptığı görüldü. Özcan'ı ziyaret eden isimlerin başında ise işadamları bulunuyordu. Şirinevler'deki eski FEM Dershanesi'nin mülk sahibi ve taş ocağı işletmecisi olan Hüseyin Yaman, geçen yıl ölen iplik ve tekstil yatırımcısı Sezai Postacı, Afşar Mobilya'nın sahibi Celal Afşar, İstanbul-Londra Camping ve TIR Filosu sahibi Hüseyin Döğme gibi isimlerin sık sık FETÖ üssüne geldiği görüldü. FETÖ'ye himmet yardımını hiç kesmeyen bu isimlerin hepsinin 15 Temmuz öncesinde yurt dışına kaçtığı ve şu an firari olduğu belirlendi. Bu isimlerin dışında FETÖ medyasının gazetecilerinden Erkam Tufan Aytav ve Ali Bulaç'ın da Akademi'deki gizli toplantılara iştirak ettiği tespit edildi.





* Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, FETÖ'nün kozmik odasına girdi.





* İşadamı Hüseyin Yaman da FETÖ üssünün müdavimlerindendi.





* FETÖ karargahını ziyaret eden isimlerden Sezai Postacı (solda gri ceketli) geçen yıl öldü. Hüseyin Döğme (Ortada mavi gömlekli) ve Celal Afşar (Döğme'nin sağında) ise 15 Temmuz öncesi yurt dışına kaçtı.