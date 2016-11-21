Kurtulmuş: Başka teklifleri varsa değerlendiririz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekonomiyi yakinen takip ediyoruz. Ekonomide olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Ekonomi Koordinasyon Toplantısı sürekli yapılan bir toplantıdır. İlgili kurumların bütün yetkilileri, Merkez Bankası, diğer kurullar hepsi bir araya gelir, ekonomi yönetimiyle birlikte kararlar alınarak devam edilir." ifadelerini kullandı.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKTEN KAYNAKLI MAĞDURİYETLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Kurtulmuş, "Erken yaşta evlenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenleme" ile ilgili olarak da, "Bu yapılan düzenleme bir ihtiyaca binaen, Türkiye'de fiilen var olan bir uygulamadan, törelerden kaynaklanan vesaire birtakım uygulamalardan kaynaklanan gerekçelerle gündeme getirilmiştir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır. Bunun altını çizerek ifade etmek isterim, kapsamayacaktır da. Bu konuda eğer CHP ve MHP'nin başka teklifleri varsa bu teklifleri de değerlendirmeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

İSRAİL'İN EZAN YASAĞI KARARI

İsrail'de, Mescid-i Aksa'da ve diğer camilerden ezan okunmasıyla ilgili kısıtlamanın gündeme getirilmesinin hiçbir bakımdan kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirten Kurtulmuş, "İnanç, din, vicdan özgürlüklerine bütünüyle aykırı olan bir durumdur." şeklinde konuştu. Kurtulmuş'un diğer önemli konularla ilgili açıklaması şöyle:

ERDOĞAN'IN ŞANGHAY 5'LİSİ ÇIKIŞI

Türkiye dünyanın bütün bölgeleriyle eş zamanlı iletişim kurabilecek ender ülkelerden biridir. Türkiye'nin eli kuvvetlidir. Türkiye'nin dile getirdiği bir niyeti var.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

Görüşmeler olumlu bir seyirde gidiyor. MHP bir karar verecek ondan sonra 330'u aşacak olduğumuz görüldüğü takdirde hızlı bir şekilde konu meclise gelecektir.

ÖTV DÜZENLEMESİ

Henüz cumhurbaşkanımızın onayından geçmedi. Geçtikten sonra Maliye Bakanlığımız çalışmasını yapacak ve Bakanlar Kurulunda ne şekilde kabul edilirse kesinlik kazanmış olacak.

EMEKLİYE PROMOSYON

Son şekline gelince bu müjdeyi vereceğiz.