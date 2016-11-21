Kardeş isyanı

Terör örgütü FETÖ yanlısı politikalara CHP tabanı başkaldırdı.İlk sert çıkışı ise anamuhalefet liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaptı: FETÖ operasyonlarına destek için yürüyüş yapacağım. Ancak CHP kayıtsız kalıyor.
CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları ile FETÖ'cüleri himayesine aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin bu tavrına örgüt isyan bayrağını açtı. İlk açıklamayı ise Kılıçdaroğlu'nun Aydın'da yaşayankardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaptı. Celal Kılıçdaroğlu, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlara destek vermeyen ağabeyinin başında bulunduğu anamuhalefet partisini suçladı. AK Parti ve MHP'nin FETÖ temizliğine karşı net tavır aldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, CHP'nin ise bu vatan mücadelesinde sınıfta kaldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi desteklediğini de kaydeden Kılıçdaroğlu, CHP'yi topa tuttu: "CHP, FETÖ/PDY temizlik operasyonlarınınneresinde? FETÖoperasyonlarına neden kayıtsız kalıyor? CHP'li belediyeler ve başkanlar, eğitim, seminer, danışmanlık adı altında örgüte tonlarca para aktarıyor. Bütün bunlar belgeleriyle ortadayken, CHP Genel Merkezi'nin bu kayıtsızlığının faturasının ağır olacağını düşünüyorum. Didim Belediyesi de ErkanKaraarslan'dan eğitim ve danışmanlıkalmış belediyeler arasındayer alıyor. Başkan Deniz Atabay'ın şaibeli işlerle anılıyor olması, başlı başına bir sorun. Temiz toplum, temiz yönetim istiyorsak, işe yolsuzluklarla adı anılan Didim Belediyesi ve başkanından başlanılmalı. Ailemle yürüyeceğim. Yürüyüşe destek için katılmak isteyenlere de kapım açık."
'KEFEN GİYİP GELECEĞİM'
Geçtiğimiz yıl CHP Didim İlçe Başkan adaylığını açıkladıktan sonra arabasının camları kırılan ve arabanın içerisine iki kurşun bırakılan Ali Sakaroğlu da yürüyüşe katılacak. Yürüyüşe kefen giyerekkatılacağını kaydeden Sakaroğlu, "AK Parti ve MHP FETÖ'ya karşı tavır alırken CHP neden almıyor. Onlarca belge varken CHP neden kendi içerisinde çalışma yürütmüyor. Neden düğmeye basılmıyor. Benailecek CHP'liyim, Atatürkçüyüm.Partimin FETÖ'dantemizlenmesini istiyorum. Bu anlamda yürüyüşe katılacağım" dedi.
4 GÜN YÜRÜYECEK
FETÖ'ye yapılan operasyonlara destek vermek amacıyla Söke-Didim arasını dört günde kat edeceğini açıklayan Celal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü Didim Belediyesi önünde bitireceğini söyledi.
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