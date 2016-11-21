Yol Durumu
  1. Evlilik cüzdanı geline
  2. Koalisyon da CHP de yok

Kardeş isyanı

Terör örgütü yanlısı politikalara tabanı başkaldırdı.İlk sert çıkışı ise anamuhalefet liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaptı: FETÖ operasyonlarına destek için yürüyüş yapacağım. Ancak CHP kayıtsız kalıyor.

Kardeş isyanı
CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları ile 'cüleri himayesine aldı. yönetiminin bu tavrına örgüt isyan bayrağını açtı. İlk açıklamayı ise Kılıçdaroğlu'nun Aydın'da yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaptı. Celal Kılıçdaroğlu, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlara destek vermeyen ağabeyinin başında bulunduğu anamuhalefet partisini suçladı. AK Parti ve MHP'nin FETÖ temizliğine karşı net tavır aldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, 'nin ise bu vatan mücadelesinde sınıfta kaldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi desteklediğini de kaydeden Kılıçdaroğlu, CHP'yi topa tuttu: "CHP, FETÖ/PDY temizlik operasyonlarının neresinde? FETÖ operasyonlarına neden kayıtsız kalıyor? CHP'li belediyeler ve başkanlar, eğitim, seminer, danışmanlık adı altında örgüte tonlarca para aktarıyor. Bütün bunlar belgeleriyle ortadayken, CHP Genel Merkezi'nin bu kayıtsızlığının faturasının ağır olacağını düşünüyorum. Didim Belediyesi de Erkan Karaarslan'dan eğitim ve danışmanlık almış belediyeler arasında yer alıyor. Başkan Deniz Atabay'ın şaibeli işlerle anılıyor olması, başlı başına bir sorun. Temiz toplum, temiz yönetim istiyorsak, işe yolsuzluklarla adı anılan Didim Belediyesi ve başkanından başlanılmalı. Ailemle yürüyeceğim. Yürüyüşe destek için katılmak isteyenlere de kapım açık."

'KEFEN GİYİP GELECEĞİM'
Geçtiğimiz yıl CHP Didim İlçe Başkan adaylığını açıkladıktan sonra arabasının camları kırılan ve arabanın içerisine iki kurşun bırakılan Ali Sakaroğlu da yürüyüşe katılacak. Yürüyüşe kefen giyerek katılacağını kaydeden Sakaroğlu, "AK Parti ve MHP FETÖ'ya karşı tavır alırken CHP neden almıyor. Onlarca belge varken CHP neden kendi içerisinde çalışma yürütmüyor. Neden düğmeye basılmıyor. Ben ailecek CHP'liyim, Atatürkçüyüm. Partimin FETÖ'dan temizlenmesini istiyorum. Bu anlamda yürüyüşe katılacağım" dedi.

4 GÜN YÜRÜYECEK
FETÖ'ye yapılan operasyonlara destek vermek amacıyla Söke-Didim arasını dört günde kat edeceğini açıklayan Celal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü Didim Belediyesi önünde bitireceğini söyledi.

İHSAN KARATAŞ
Etiketler: , ,
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar