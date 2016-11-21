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Almanya'ya sığınan firari eski savcı ile ailesinin adına kayıtlı 13 telefon tespit edildi. Bir GSM şirketine ait ların iptali için geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bir notere başvuru yapıldığı belirlendi...

Kaçak hat!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün bir numaralı savcısıydı! Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında yer aldı. Ancak 'nün hainlikleri ortaya çıkınca kaçtı! Firari eski savcı 'ün ları ise ortaya çıktı. Öz'ün sır 13 telefon hattının bulunduğu anlaşıldı. Öz ve ailesi adına kayıtlı 13 hattın iptali için geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir notere başvuru yapıldığı saptandı. Başvuruyu yapan avukat Mustafa Gedik gözaltına alındı. Gedik ifadesinde, Öz'ün avukatı Ulvi Murat Atabay'ın yetki vermesi ile geçtiğimiz yıllarda Zekeriya Öz'ün tazminat davalarına bakmaya başladığını anlattı.

AVUKAT GEDİK TUTUKLANDI...
Geçtiğimiz günlerde de Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz'ün iptalleri yapmak üzere Çağlayan'daki ofisine gittiğini vurguladı. Hatları Talha'nın getirdiğini ve Beyoğlu 57. Noteri'ne başvuru yaptığını açıkladı. Kırmızı listede kullanıcısı çıkan avukat , silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile tutuklandı. Söz konusu avukatın örgüt yöneticilerinden emir ve talimat aldığı vurgulandı. Firari Öz'e ait söz konusu hatlar ise incelemeye alındı. Öz'ün bu hatlar ile yaptığı görüşmeler araştırılıyor.

NAZİF KARAMAN
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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