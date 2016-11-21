Kaçak hat!

Almanya'ya sığınan firari eski savcı Zekeriya Öz ile ailesinin adına kayıtlı 13 telefon tespit edildi. Bir GSM şirketine ait hatların iptali için geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bir notere başvuru yapıldığı belirlendi...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün bir numaralı savcısıydı! Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında yer aldı. Ancak FETÖ'nün hainlikleri ortaya çıkınca kaçtı! Firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kaçakhatları ise ortaya çıktı. Öz'ün sır 13 telefon hattının bulunduğu anlaşıldı. Öz ve ailesi adına kayıtlı13 hattın iptali için geçtiğimiz günlerdeİstanbul'daki bir notere başvuru yapıldığısaptandı. Başvuruyu yapan avukat Mustafa Gedik gözaltına alındı. Gedik ifadesinde, Öz'ün avukatı Ulvi Murat Atabay'ın yetki vermesi ile geçtiğimiz yıllarda Zekeriya Öz'ün tazminat davalarına bakmaya başladığını anlattı.
AVUKAT GEDİK TUTUKLANDI...
Geçtiğimiz günlerde de Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz'ün iptalleri yapmak üzere Çağlayan'daki ofisine gittiğini vurguladı. Hatları Talha'nın getirdiğini ve Beyoğlu 57. Noteri'ne başvuru yaptığını açıkladı. Kırmızı listede ByLock kullanıcısı çıkan avukat Murat Gedik, silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile tutuklandı. Söz konusu avukatın örgüt yöneticilerinden emir ve talimat aldığı vurgulandı. Firari Öz'e ait söz konusu hatlar ise incelemeye alındı. Öz'ün bu hatlar ile yaptığı görüşmeler araştırılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.