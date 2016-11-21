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’nün ilk 11'i

Darbeci hainler tek tek deşifre edildi. Bunun üzerine ’nün “üst yönetimi” yenilendi. Teröristbaşı Gülen’den sonra gelen ’ın başkanlığındaki üst yönetim 11 kişiye indirildi. Yeni yönetime, , , ve ’ın isimleri eklendi

FETÖ’nün ilk 11i
Teröristbaşı Gülen, 'nin 'daki ininden çıkmadı! Çetesiyle birlikte ülkesine milletine hainlikler yaptı. 15 Temmuz'daki darbe girişimi ise FETÖ ile çetesinin tüm kirli yüzünü ortaya çıkardı. Kanlı örgütün üst yönetimi ve yurt dışı yapılanması deşifre olunca yeni kalleş bir plan hazırlandı. Kanlı örgüt, 14 kişiden oluşan yönetimi 11 kişiye indirme kararı aldı. Örgüt içerisinde "Türkiye imamı" olarak bilinen 'ın başkanlığındaki revize edilen üst yönetime, , , , , gibi firari 'cülerin katıldığı anlaşıldı.


1) MUSTAFA ÖZCAN


2) PROF. DR. ŞERİF ALİ TEKALAN

ADI "BAŞ YÜCELER ŞURASI"
Üst yönetimde yer alan ve kamuoyunda "baş yüceler şurası" olarak bilinen bu isimler şöyle sıralandı. , , Naci Tosun, , İrfan Yılmaz, Reşit Haylamaz, , Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Ali Şengül, Mustafa Yeşil, Sadık Kesmeci. Ayrıca kanlı örgüt içindeki bu isimlerin 2014 yılında Türkiye'den kaçtıkları saptandı. Naci Tosun'un, Türk vatandaşlığından çıkarak Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiği anlaşıldı. Mustafa Yeşil'in ise Türk vatandaşlığının yanında İngiltere ve Kuzey İrlanda vatandaşlığı da bulunduğu açıklandı.


3) MEHMET ERDOĞAN TÜZÜN


4) MUSTAFA YEŞİL

AVRUPA SORUMLUSU AYMAZ!
FETÖ'nün 30 Avrupa ülkesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Avrupa sorumlusunun ise aynı zamanda üst yönetimde de bulunan Abdullah Aymaz olduğu açıklandı. "Terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Aymaz'ın hangi ülkede yaşadığı konusunda ise şimdiye kadar bir bilgiye ulaşılamadı. 20 Asya ülkesinde de etkin bir şekilde faaliyetlerini yürüten FETÖ'nün İsrail sorumlusunun olduğu açıklandı. Kanlı örgütün Suudi Arabistan sorumlusunun Mevlüt Boztaş, Japonya sorumlusunun Mustafa Arslan, Pakistan sorumlusunun ise Ünal Toşur olduğu ortaya çıkarıldı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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