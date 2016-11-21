Teröristbaşı Gülen, ABD'nin Pensilvanya'daki ininden çıkmadı! Çetesiyle birlikte ülkesine milletine hainlikler yaptı. 15 Temmuz'daki darbegirişimi ise FETÖ ile çetesinin tüm kirliyüzünü ortaya çıkardı. Kanlı örgütün üst yönetimi ve yurt dışı yapılanması deşifre olunca yeni kalleş bir plan hazırlandı. Kanlı örgüt, 14 kişiden oluşan yönetimi 11 kişiye indirme kararı aldı. Örgüt içerisinde "Türkiye imamı" olarak bilinen Mustafa Özcan'ın başkanlığındaki revize edilen üst yönetime, Naci Tosun, Reşit Haylamaz, Mustafa Yeşil, Sadık Kesmeci, İrfan Yılmaz gibi firari FETÖ'cülerin katıldığı anlaşıldı.
1) MUSTAFA ÖZCAN
2) PROF. DR. ŞERİF ALİ TEKALAN
ADI "BAŞ YÜCELER ŞURASI"
Üst yönetimde yer alan ve kamuoyunda "baş yüceler şurası" olarak bilinen bu isimler şöyle sıralandı. Mustafa Özcan, İsmet Aksoy, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, İrfan Yılmaz, Reşit Haylamaz, Abdullah Aymaz, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Ali Şengül, Mustafa Yeşil, Sadık Kesmeci. Ayrıca kanlı örgüt içindeki bu isimlerin 2014 yılında Türkiye'den kaçtıkları saptandı. Naci Tosun'un, Türk vatandaşlığındançıkarak Güney Afrika Cumhuriyetivatandaşlığına geçtiği anlaşıldı. Mustafa Yeşil'in ise Türk vatandaşlığının yanında İngiltere ve Kuzey İrlanda vatandaşlığı da bulunduğu açıklandı.
3) MEHMET ERDOĞAN TÜZÜN
4) MUSTAFA YEŞİL
AVRUPA SORUMLUSU AYMAZ!
FETÖ'nün 30 Avrupa ülkesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Avrupasorumlusunun ise aynı zamanda üstyönetimde de bulunan AbdullahAymaz olduğu açıklandı."Terörden arananlar"listesinde kırmızı kategorideyer alan Aymaz'ın hangiülkede yaşadığı konusundaise şimdiye kadar bir bilgiyeulaşılamadı. 20 Asya ülkesinde de etkin bir şekilde faaliyetlerini yürüten FETÖ'nün İsrail sorumlusunun Harun Tokak olduğu açıklandı. Kanlı örgütünSuudi Arabistan sorumlusunun MevlütBoztaş, Japonya sorumlusunun MustafaArslan, Pakistan sorumlusunun ise ÜnalToşur olduğu ortaya çıkarıldı.
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