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çözüldü

Bylock çözüldü
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan 'la ilgili soruşturma genişletildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bugüne kadar 165 bin FETÖ militanının 18 milyonluk mesaj trafiğini çözdü. AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanan 1 Kasım seçimlerinden sonra 'cülerin yaşadığı korku ve paniğin ByLock larına yansıdığı tespit edildi. Darbecilerden ele geçirilen içinde 8 bin cep telefonunun bulunduğu 4 konteyner dolusu dijital materyalin incelenmesi için 150 adet cihaz alındı. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi bünyesinde kurulan özel ekibin verileri çözmek için harekete geçtiği belirtildi.

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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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