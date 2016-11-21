Bylock çözüldü

FETÖ'nünşifrelihaberleşmeprogramı olanByLock'la ilgili soruşturma genişletildi. Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) bugüne kadar165 bin FETÖ militanının 18 milyonlukmesaj trafiğini çözdü. AK Parti'nin zaferiylesonuçlanan 1 Kasım seçimlerinden sonraFETÖ'cülerin yaşadığı korku ve paniğinByLock mesajlarına yansıdığı tespit edildi.Darbecilerden ele geçirilen içinde 8 bincep telefonunun bulunduğu 4 konteynerdolusu dijital materyalin incelenmesiiçin 150 adet cihaz alındı. Siber SuçlarlaMücadele Dairesi bünyesinde kurulan özelekibin verileri çözmek için harekete geçtiğibelirtildi.
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