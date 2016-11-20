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Yeni başkan Hakan Kafkas

Yeni başkan Hakan Kafkas
PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Safitürk'ün yerine Torul Kaymakamı Hakan Kafkas görevlendirildi. Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek olan Kafkas'ın, kendi talebi doğrultusunda Derik Kaymakamlığı'na atandığı öğrenildi. PKK'lılarca 11 Kasım'da 'e yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiş, bu saldırıda Safitürk şehit düşmüştü.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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