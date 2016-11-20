Yeni başkan Hakan Kafkas

PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Safitürk'ün yerine TorulKaymakamı Hakan Kafkas görevlendirildi.Derik Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek olan Kafkas'ın, kendi talebi doğrultusunda Derik Kaymakamlığı'na atandığı öğrenildi. PKK'lılarca 11 Kasım'da Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiş, bu saldırıda Safitürk şehit düşmüştü.
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