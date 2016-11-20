Yakın koruma

Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde göreve iade edilenpolislerden 2200'ü ByLockkullandıkları için tekrar açığaalındılar. Ankara Emniyeti'nin kadrosundan ise 170 polis açığa alındı. İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 bin 801 polisi açığa almıştı. Yapılan soruşturmanın ardından bu polislerden 3 bin 181'i göreve iade edilmişti.
2 BİN 200 POLİS AÇIĞA ALINDI
Görevlerine iade edilen bu polislerden 2 bin 200'ünün, FETÖ'nün deşifre edilen haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenince yeniden açığa alındılar. Son olarak açığa alınan polisler içinde siyasi liderlerin koruması olan 2 polis memuru da bulundu. CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunyakın koruması İ.Ü. ve MHP GenelBaşkanı Devlet Bahçeli'nin korumasıM.A., ByLock kullandıkları için açığa alındılar. Böylelikle FETÖ'nün siyasi kesim gözetmeksizin bağlı bulunduğu ülke adına casusluk yaptığı da bir kez daha kanıtlanmış oldu.
FETÖ sadece hükümeti hedef almadı. Muhalefet liderlerini en yakınına da adam yerleştirdi. Bu da örgütün nasıl bir casusluk şebekesi olduğunu kanıtladı.
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