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Yakın koruma

kullandığı tespit edilen FETÖ’cü polisler arasında ve ’nun polis korumalarının da olduğu ortaya çıktı

Yakın koruma
Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde göreve iade edilen polislerden 2200'ü ByLock kullandıkları için tekrar açığa alındılar. Ankara Emniyeti'nin kadrosundan ise 170 polis açığa alındı. İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 bin 801 polisi açığa almıştı. Yapılan soruşturmanın ardından bu polislerden 3 bin 181'i göreve iade edilmişti.

2 BİN 200 POLİS AÇIĞA ALINDI
Görevlerine iade edilen bu polislerden 2 bin 200'ünün, FETÖ'nün deşifre edilen haberleşme programı kullandıkları belirlenince yeniden açığa alındılar. Son olarak açığa alınan polisler içinde siyasi liderlerin koruması olan 2 polis memuru da bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın koruması İ.Ü. ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koruması M.A., ByLock kullandıkları için açığa alındılar. Böylelikle FETÖ'nün siyasi kesim gözetmeksizin bağlı bulunduğu ülke adına casusluk yaptığı da bir kez daha kanıtlanmış oldu.

FETÖ sadece hükümeti hedef almadı. Muhalefet liderlerini en yakınına da adam yerleştirdi. Bu da örgütün nasıl bir casusluk şebekesi olduğunu kanıtladı.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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