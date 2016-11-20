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’cü intihar etti

FETÖ’cü intihar etti
Karabük'ün Eskipazar İlçesi Kaymakamı Murat Irgatoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Karabük'te, FETÖ'den tutuklanan 43 yaşındaki öğretmen Behçet Emdi ise cezaevinde koğuş tuvaletinde kendisini ayakkabı bağıyla asarak intihar etti.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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