CHP-HDP mitingi için bayrak uyarısı

CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan milletvekillerinin tutuklanmasına karşı HDP'yle ortak bir miting düzenleyecek. CHP'li Kartal Belediyesi'nin imkanlarından yararlanılacağı mitinge, KESK ve bazı STK'lar da destek verecek.

Terör örgütü adına çalışan vekiller için düzenlenecek miting öncesi, CHP ilçe başkanlıklarına bir uyarı yazısı gönderdi.

PARTİ BAYRAĞI VE FLAMA TAŞIMAYIN

CHP ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda, "Mitingde herhangi bir parti bayrağı ve flama taşınmayacak olup; örgütümüz ve halkımızın katılımı için gerekli çalışmaların yapılması huhusunda gereği önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.



