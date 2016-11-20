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- mitingi için bayrak uyarısı

, terör örgütüne destekten tutuklanan milletvekillerine destek için 'yle bugün ortak miting düzenleyecek. CHP'li Kartal Belediyesinin de imkanlarıyla yapılacak mitingde parti bayraklarının açılmaması yönünde CHP'den ilçe yönetimlerine uyarı yazısı gönderildi.

CHP-HDP mitingi için bayrak uyarısı

, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan milletvekillerinin tutuklanmasına karşı 'yle ortak bir miting düzenleyecek. CHP'li Kartal Belediyesi'nin imkanlarından yararlanılacağı mitinge, KESK ve bazı STK'lar da destek verecek.

Terör örgütü adına çalışan vekiller için düzenlenecek miting öncesi, CHP ilçe başkanlıklarına bir uyarı yazısı gönderdi.

PARTİ BAYRAĞI VE FLAMA TAŞIMAYIN
CHP ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda, "Mitingde herhangi bir parti bayrağı ve flama taşınmayacak olup; örgütümüz ve halkımızın katılımı için gerekli çalışmaların yapılması huhusunda gereği önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 10:59
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