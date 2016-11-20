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Ablalara gözaltı

Ablalara gözaltı
Kayseri'de darbe 'nün ablaları oldukları belirlenen 13 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları, gezi, ev sohbetleri, piknik ve benzeri etkinlikler düzenleyerek, himmet topladıkları ileri sürüldü.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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