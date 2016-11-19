Yoldaş Kraliçe

POLİS YALAN İFADE KULLANDI
Londra Polis Teşkilatı, PKK gösterileriyle ilgili yapılan şikayetlere verdiği yazılı cevapta, yasaklı örgütlerin gösterilerine izin verilmediğini belirtti. Teşkilat, 6 Kasım'da Kuzey Londra'daki Green Lanes'te yapılan yürüyüşün gelişigüzel geliştiğini ve söz konusu yürüyüşten haberleri olmadığını ileri sürdü. Ancak geçen hafta sonu Londra'nın merkez bölgesinde yapılan ve yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, polisin açıklamasıyla çelişti. İngiliz polisinin gözetimi altındaki grup, Parlamento Meydanı'nda toplandıktan sonra Regent Sokağı üzerinden yürüyerek şehrin en merkezi noktalarından Picadilly Circus'a ulaşıp burada polis gözetimi altında basın bildirisi okudu. Gösteri sırasında bir polis aracının katılanların önünden giderek yürüyüşün istikametini belirlediği, motosikletli polislerin de trafiği keserek PKK yandaşlarına yol açtığı görüldü. Oysa İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde mevcut bulunan yasaklı terör örgütleri listesinde PKK da bulunuyordu. Buna rağmen İngiliz polisinin, gösterilere tepkisiz kaldığı gözlemlendi. Londra Polis Teşkilatı, şikayetler üzerine yalan ifade kullanarak eylemin barışçı olduğunu ve yasaklı bir örgütün bayrağının açılmadığını belirtti.
* Londra'daki gösterilerde PKK bayrağı ve Öcalan posterleri açıldı.
NATALIE İŞBAŞINDA
Alman Meclisi'nden sonra İngiltere Parlamentosu da teröre ev sahipliğini yapacağını açıkladı. Centre for Kurdish Progress, PYD elebaşı Salih Müslim'in İngiltere Parlamentosu'nda bir toplantı düzenleyeceğini belirtti. 22 Kasım'daki toplantının ev sahipliğini Diyarbakır'da çıkan PKK olayları sırasında yakalanan Natalie McGarry'nin üstlendiği açıklandı.
* PKK'ya yol verdiler
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