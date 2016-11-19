NATO örgütü

Suriyeli mültecileri ülkelerinden atmak için türlü taklalar atan Avrupa ülkeleri, FETÖ’cü hainleri misafir etmek için elinden geleni yaptı. İltica talebinde bulunan FETÖ’cü NATO askerleri için NATO “Bu konu bizi ilgilendirir” dedi
Alman SWR yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Rheinland-Pfalz Eyaleti'nin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein kasabasında bulunan NATO Üssü'nde görevli Türk askerleri, Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. SWR, Türk askerlerinin iltica başvurusu yaptığının Kaiserslautern Kaymakamlığı tarafından da doğruladığını yazdı. İltica başvurusu yapan askerlerin görev süresinin yakında dolacağına vurgu yapılan haberde, kaç askerin iltica başvurusunda bulunduğu konusunda ise "verilerinkorunması zorunluluğu" nedeniyle bilgi verilmediği belirtildi. SWR'e konuşan Kaiserslautern Kaymakamlığı'ndan bir yetkiliye göre, iltica başvurularının Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'da incelendiği öğrenildi. Askerlerin sığınma taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği ve ne zaman cevap alacakları ise belirtilmedi. İltica başvurusu için askerlerin Türkiye'deki siyasi durumu gerekçe gösterdiği öğrenildi. 500 dolayında NATO askerinin görev yaptığı Ramstein Üssü'nde 30-40 arasında Türk askerinin görev yaptığı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'da görevli bazı Türk ordu mensuplarının iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İltica başvurularının ilgili ulusal mercilerin konusu olduğunu vurgulayan Stoltenberg, diğer yandan insan hakları konusunu İstanbul'daki temaslarında gündeme getireceğini kaydetti. Stoltenberg, 15 Temmuz darbe girişimisonrasındaki tutuklamalara atıfla, Türkiye'yi hukukdevleti ilkelerine saygılı olmaya da çağırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.