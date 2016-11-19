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iyice şaşırdı

Martin Schulz iyice şaşırdı
Almanya Dışişleri Bakanlığı için adı geçen Avupa Parlamentosu (AP) Başkanı , Türkiye ile üyelik müzakereleri hakkında açıklamada bulundu. Mindener Tageblatt adlı gazeteye konuşan Martin Schulz, "Müzakereler kesilirse Türkiye'deki gelişmelere etkide bulunmak üzere elimizdeki önemli bir imkandan mahrum kalmış oluruz" ifadelerini kullandı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 01:50
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