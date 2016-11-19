Kovgeneral!

ABD'nin 20 Ocak 2017'de göreve başlayacak olan 45. Başkanı Trump, kolları sıvadı. Ekonomi, dış politika ve kriz bölgelerinde köklü değişikliklere imza atacak ekibini oluşturmaya başladı.



CIA'yı Cumhuriyetçi vekil Mike Pompeo'ya emanet edeceği ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'na Senatör Jeff Sessions'ı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına ise Michael Flynn'ı getireceği anlaşıldı.



işte bu son isim, şimdiye kadar ABD'de at oynatan FETÖ'cü hainlerin uykularını kaçırdı. Bütün yatırımını Hillary'ye yapan Pensilvanya'daki teröristbaşı Gülen, ne yapacağını şaşırdı.



Çünkü emekli asker Flynn, kısa süre önce şu açıklamayı yapmıştı: Maskeli terörist Gülen, Türkiye'nin Bin Ladin'idir. Bin Ladin, Türkiye'de güzel bir köyde yaşasaydı biz ne yapardık!