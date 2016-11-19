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Eski HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer'in kardeşi Yargıtay üyesi Necmi Özer, FETÖ yapılanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. ifadesinde, ablasının savcı Süleyman Ersöz'le evlendikten sonra FETÖ'ye sempatisinin arttığını, bir dönemi sohbet vermek için il il gezdiğini ve çantasında FETÖ'nün video kasetleri olduğunu kaydetti. Özer, ablasının FETÖ'den gelen talimat sonrası adayı olduğunu ifade etti.

NAZİF KARAMAN
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 01:10
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