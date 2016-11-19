Eski HSYK 2.Daire BaşkanıNesibe Özer'inkardeşi Yargıtayüyesi Necmi Özer, FETÖ yapılanmasıylailgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadeverdi. Necmi Özer ifadesinde, ablasınınsavcı Süleyman Ersöz'le evlendiktensonra FETÖ'ye sempatisinin arttığını,bir dönemi sohbet vermek için il ilgezdiğini ve çantasında FETÖ'nün videokasetleri olduğunu kaydetti. Özer, ablasınınFETÖ'den gelen talimat sonrası HSYK adayıolduğunu ifade etti.
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