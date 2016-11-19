Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan kız kardeşini kurtarmak gerekçesiyle örgüte katıldığını iddia eden Mahir kod adlı terörist R.G, güvenlik güçlerine teslim oldu. Tunceli kırsalında Mahir kod adıyla faaliyet yürüten ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunduğu belirlenen terörist R.G, Bağlar ilçe Jandarma Komutanlığına teslim olduktan sonra örgüte nasıl katıldığını anlattı.

Mahir kod adlı terörist, dershaneye gittiği esnada annesinin kendisini aradığını ve ağlayarak kız kardeşi H.G'nin zorla dağa kaçırıldığı haberini verdiğini söyledi. Haberi aldıktan sonra önce HDP binasına gittiklerini belirten terörist şöyle konuştu:

"Üniversitede kız kardeşimi araştırdım, yavaş yavaş içlerine girdim. Ben onları tanıdım, onlar da beni tanıdı. HDP'nin gençliğinde çalıştım ve bildiri dağıttım. Ardından annemin ağlamasına dayanamadım Lice'ye gittim. Lice HDP binasına gittim, kapıda biri ne için geldiğimi sordu. 'Benim böyle bir durumum var, onlarla görüşeceğim' dedim. 'Sen burada bekle' dediler. Dışarıda bekledim siyah renkli bir mercedes arabayla gelip beni aldılar. Yolçatı mezarlığına gittik, orada Şirin diye biriyle görüştüm, örgüt mensubuydu."

"BENİ ALIN KARDEŞİMİ BIRAKIN"

Örgüt mensuplarının kardeşini kimseye göstermeyeceklerini söylediğini ifade eden R.G, şöyle devam etti:

"Ben de 'Beni alın, kardeşimi bırakın' dedim. Onlar kabul etmediler. 'Ben burada kalacağım, kız kardeşim gelmeyene kadar gitmeyeceğim' dedim. Oradaki mezarlıkta konteynırlarda 20 gün falan kaldım. Sonra Lice operasyonu başladı. O sırada biri 'Tunceli'ye git, burada operasyon var seni Tunceli'ye göndereceğiz. Oradakilerin yardımı olursa olsun' dedi."

"ANNEM HDP BİNASININ CAMLARINI KIRMIŞTI"

Bir arabayla Tunceli'ye gittiğini, başka bir teröristin yola inerek kendisini aldığını dile getiren R.G, teröristlerin kendisine "Sen katılmak için gelmemişsin" dediklerini belirtti. R.G, şunları söyledi:

"Bana 'Diyarbakır'dan bize haber gelmiş, sen kız kardeşin için gelmişsin. Seni göndereceğiz' dediler. Ben de 'Kız kardeşim gitmeyene kadar ben gitmeyeceğim, onu gönderin ben de gitmeyeceğim' dedim. O sırada annem Tunceli'ye gelmişti, HDP binasının camlarını kırmıştı. Onlar da o yüzden 'Seni göndereceğiz' diyorlardı. Beni eyleme, eğitime hiç göndermediler."

Bir teröristin kendisine kız kardeşinin kaçtığını söylediğini anlatan terörist, kardeşinin kaçtığını duyunca ilk fırsatta örgütten kaçtığını söyledi. R.G, itirafında şunları kaydetti:

"Sadece Tunceli kırsalına kadar da değil üniversiteden HDP'ye gitmem onlarla çalışmamın sebebi sadece beni tanısınlar, kardeşimi geri getirin diyeydi. Onun için Lice ve Tunceli'ye gidip katıldım. Onun geri döndüğünü duyunca tekrar geri kaçıp geldim."