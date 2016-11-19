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’ye artık dünya dar

için dünya giderek daralıyor. Pakistan’dan sonra Çad da FETÖ larını kovalama kervanına katıldı. Kırgızistan okulları denetimine alırken Belarus’tan ise Türkiye’ye tam destek geldi

FETÖ’ye artık dünya dar
'daki girişiminin ardından Fetullahçı () ile bağlantılı olan dünyanın farklı ülkelerindeki tüm kurumlara karşı küresel çapta verilen mücadelede hemen her gün yeni bir olumlu gelişme yaşanıyor. dahil Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika'da bir çok ülke peşpeşe FETÖ larını kapatmaya başladı. Pakistan'ın FETÖ ile bağlantılı okulları Türkiye'ye devretme ve bu okullarda çalışan öğretmenleri sınırdışı etme kararından sonra dün de Afrika ülkesi Çad, FETÖ ile bağlantılı okulları Maarif Vakfı'na devretme kararı aldı. Çad'daki FETÖ'ye ait tüm okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine ilişkin anlaşma dün imzalandı. Çad'da bir ilkokul ile ortaokulun bulunduğu ve bu kurumlarda yaklaşık 240 kişinin çalıştığı kaydedildi.

DEVLET DENETİMİ
Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Çad hükümetiyle yapılan ikili görüşmeler neticesinde bu ülkedeki tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na teslim edilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Kırgızistan'ın eski Eğitim ve Bilim Bakanı Kanat Sadıkov da ülkede "Türk okulları" adı altında faaliyet gösteren FETÖ eğitim kurumlarının Kırgızistan inin denetimi altında olması gerektiğini belirtti. Sadıkov, iki ülke arasındaki ilişkilerin FETÖ'nun ülkedeki uzantılarından etkilenmemesini istediğini belirtti. Bakan Sadıkov, "Bunlar, Kırgız eğitim sektörüne Türk işveren olarak girdiler. Bu ilişkiler, Kırgızistan devleti tarafından yeniden düzenlemelidir. Kırgız-Türk ilişkileri ve Kırgızistan devletinin çıkarları her şeyin üzerinde olmalıdır" diye konuştu. Sadıkov, Kırgızistan'ın 15 Temmuz darbe girişimini mevcut anayasal düzeni yıkmaya yönelik bir eylem olarak gördüğünü ve Türkiye devlet yetkilileri ve halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

MİNSK'TEN AÇIK ÇEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'daki Belarus ziyaretini değerlendiren Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Türkiye'yi çok iyi anladıklarını ve endişeleri paylaştıklarını belirtti. Savinykh, FETÖ ile mücadelede mümkün olan bütün desteği sağlayacaklarını vurguladı. Büyükelçi Savinykh ayrıca Belarus hükümetinin 4 yıl önce FETÖ'nün ülkede okul açma talebini kabul etmediğini, "Şunu gururla söylemeliyim ki Belarus belki de bu örgütün okul açma talebini 4 yıl önceden reddeden tek ülke. O zamanlar bunu tuhaf bulduk, arkasında gizlenmiş bir şeyler olduğunu düşündük. Bu yüzden de okul açmalarına izin vermedik" sözleriyle anlattı. Türkiye ile bu konuda da iş birliği halinde olduklarını dile getiren Savinykh, ne gerekiyorsa etkili bir şekilde ve zamanlıca yapılacağını söyledi.


* ÇAD


* PAKİSTAN


* ABD

İŞTE ÜLKE ÜLKE FETÖ RAPORU
Küresel kıskaca alınan FETÖ için çember daralıyor. 15 Temmuz darbesinden sonra hangi ülke FETÖ'ye karşı hangi önlemleri aldı? İşte son duruma dair bir özet.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI: 57 üyesi bulunan örgüt 19 Ekim'de aldığı kararla FETÖ'yü terör örgütü ilan etti.
ABD: FETÖ elebaşısını barındıran ABD'nin Los Angeles kentinde Magnolia Yönetim Kurulu, FETÖ bağlantılı üç okulun sözleşmesini yenilemedi.
SOMALİ: 3 FETÖ okulu darbe girişiminden sonra kapatıldı.
IRAK: 37 okulun yönetimlerinin tamamı değiştirildi. Kuzey 'taki tüm okullar Eğitim Bakanlığı'na devredildi.
AZERBAYCAN: 28 kolej, 28 dershane, 1 üniversite, 1 gazete matbaası, 20 gazete bürosu, 1 TV, bin 200 öğrenci evi, 3 öğrenci yurdu bulunuyordu. Son gelişmeler üzerine bütün evler kapatıldı. Kolej ve dershaneler ile üniversite el değiştirerek devam ediyor.
TACİKİSTAN: FETÖ okulu sayısı dört kentte 6 okul. Son durum: Hükümet okulları devraldı, isimlerini de değiştirdi.
YAKUTİSTAN: FETÖ'ye bağlı okulların mülkiyeti tamamen devlete geçti.
ÖZBEKİSTAN: Özbekistan daha önceden cemaatin bütün kurumlarını zaten kapatmıştı.
SENEGAL VE GABON: FETÖ'ye bağlı bütün kurumları tamamen kapattı. Diğer Afrika ülkelerinde de yoğun denetimler var.
BALKANLAR: Kosova FETÖ'ye bağlı kurumları kapattı. Diğer Balkan ülkeleri ise örgüte bağlı kurumları sıkı denetim altına aldı. Bu ülkeler buradaki eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmeye hazırlanıyor.
NİJER: Bedir Okulları'nın faaliyetlerini durdurma konusunda okula tebligatta bulunuldu.
SUDAN: FETÖ okullarının devredilmesine ve örgütle ilişkili diğer kuruluşların kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı
ENDONEZYA: Shariff Hidayetullah Devlet İslam Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Gülen Kürsüsü'nün kapatılması talimatı verildi.

SABAH
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 01:47
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