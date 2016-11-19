Facia vardiyada geldi

Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde Ciner Holding'e ait bakır madeni alanında önceki akşam vardiya sırasında aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 16 işçi dev kayalar ve binlerce ton toprağın altında kaldı. Gece boyunca heyelanın sürmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Cihazlarla yapılan kontrollerde yerleri tespit edilen işçilerden Reşit Can, MuratAnt, Savaş Kızılkan ve Abdülbaki Aydın'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen toprak altında 11 aracın içerisinde oldukları sanılan 12 işçinin kurtarılması için çalışmalara devam edildi. Göçük altında olan işçilerin Kerem Arat, İbrahim Kılınç, Kasim Tari, Şefik Tuncer, Sedat Bulut, Abdurrahman Sönmezsoy, Halil Başer, Mahmut Batumak, Nusret Beyazalma, Yavuz Yıldız, İsmail Tekin, Bedrettin Çaylı olduğu belirtildi. Toprak altındaki kamyon şoförü Halil Başer'in ağabeyi ve arkadaşlarını telefonla görüntülü aradığı ileri sürüldü.
GÖÇÜK ALTINDAN ARADILAR İDDİASI
Öte yandan arama kurtarma ekipleri, eğitimli köpekler ve yerin altını dinleyebilen cihazlarla aramayı sürdürdü. Ancak çalışmalarda herhangi bir canlının izine rastlanmadı. 1 milyon metreküplüktoprak hareketi oluşturan heyelan sonrası yapılan arama çalışmalarında, havadan görüntü için drone kullanıldı. Çalışmalar toprak kayması riski nedeniyle dikkatlice yürütüldü. Çalışmalara iki helikopter, 90 arama kurtarma ekibi ve bir insansız hava aracı katıldı. Bu arada Enerji Bakanlığı da bölgede bir kriz masası oluşturdu.
* İşçi yakınları göçük altındaki akrabalarını bekliyor.
2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ Madenköyündeki heyelandahayatını kaybeden24 yaşındakiMurat Ant ve 35yaşındaki ReşitCan'ın cenazeleridün toprağa verildi. Ant'ın 20 günönce evlendiği Reşit Can'ın ise evlive 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İKİNCİ CİNER VAKASI Ciner Holding'e bağlı Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ndeki kömür madeninde 10 Şubat 2011'de de bir facia yaşanmıştı. 4 gün arayla gerçekleşen iki göçüksonrası madende 1 işçi hayatınıkaybederken, 9 kişi göçük altındakalmış ve çıkarılmamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.