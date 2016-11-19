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Facia vardiyada geldi

Siirt’in İlçesi’ne bağlı ’nde, ’e ait ocağındaki göçükte ölü sayısı 4’e çıktı. Toprak altındaki 12 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti

Facia vardiyada geldi
Şirvan İlçesi'ne bağlı 'nde 'e ait bakır i alanında önceki akşam vardiya sırasında aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 16 işçi dev kayalar ve binlerce ton toprağın altında kaldı. Gece boyunca heyelanın sürmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Cihazlarla yapılan kontrollerde yerleri tespit edilen işçilerden Reşit Can, Murat Ant, Savaş Kızılkan ve Abdülbaki Aydın'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen toprak altında 11 aracın içerisinde oldukları sanılan 12 işçinin kurtarılması için çalışmalara devam edildi. Göçük altında olan işçilerin Kerem Arat, İbrahim Kılınç, Kasim Tari, Şefik Tuncer, Sedat Bulut, Abdurrahman Sönmezsoy, Halil Başer, Mahmut Batumak, Nusret Beyazalma, Yavuz Yıldız, İsmail Tekin, Bedrettin Çaylı olduğu belirtildi. Toprak altındaki kamyon şoförü Halil Başer'in ağabeyi ve arkadaşlarını telefonla görüntülü aradığı ileri sürüldü.

GÖÇÜK ALTINDAN ARADILAR İDDİASI
Öte yandan arama kurtarma ekipleri, eğitimli köpekler ve yerin altını dinleyebilen cihazlarla aramayı sürdürdü. Ancak çalışmalarda herhangi bir canlının izine rastlanmadı. 1 milyon metreküplük toprak hareketi oluşturan heyelan sonrası yapılan arama çalışmalarında, havadan görüntü için drone kullanıldı. Çalışmalar toprak kayması riski nedeniyle dikkatlice yürütüldü. Çalışmalara iki helikopter, 90 arama kurtarma ekibi ve bir insansız hava aracı katıldı. Bu arada Enerji Bakanlığı da bölgede bir kriz masası oluşturdu.


* İşçi yakınları göçük altındaki akrabalarını bekliyor.

2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
Maden köyündeki heyelanda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Murat Ant ve 35 yaşındaki Reşit Can'ın cenazeleri dün toprağa verildi. Ant'ın 20 gün önce evlendiği 'ın ise evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İKİNCİ CİNER VAKASI
Ciner Holding'e bağlı Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ndeki kömür madeninde 10 Şubat 2011'de de bir facia yaşanmıştı. 4 gün arayla gerçekleşen iki göçük sonrası madende 1 işçi hayatını kaybederken, 9 kişi göçük altında kalmış ve çıkarılmamıştı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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