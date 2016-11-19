Beyazperdeye FETÖ ayarı

Hükümet, kültür ve sanat alanında da FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı kişi ve şirketlerin temizlenmesi için çalışmaların kapsamını genişletti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 101 yayınevi, müzik ve film yapım şirketi Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü de tespit edilen şirketlere ait belgeleri ve sertifikaları iptal ederken, bu kuruluşlara ait yaklaşık 500 kayıt tescil belgesinin Hazine'ye intikalini sağladı. FETÖ'cü yayınevi, film ve müzik yapımcısı şirketlere ait 31 sertifika ve 9 yapımcı belgesi de iptal edildi
GERİYE DÖNÜK SORUŞTURMA
Bakanlık, çalışmalarının kapsamını genişleterek Türkiye'nin kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayan sinema sektörünün ulusal ve uluslararası alanda iyi işler çıkarması için verdiği desteklemelere de FETÖ kriteri getirdi. 2016 yılında 40 uzun metraj kurgu film yapım projesine 23.4 milyon lira, 62 belgesel film yapım projesine 3.9 milyon lira, 51 senaryo yazım projesine 585 bin lira, 43 kısa film yapım projesine 575 bin lira, 4 animasyon film yapım projesine 100 bin lira olmak üzere toplam 28.5 milyon lira destek veren bakanlık, sinema alanında 32'si yurtdışında olmak üzere, toplam 104 etkinliğe de 17.5 milyon TL destek verdi. Bakanlık verdiği bu desteklerin hangi firma ve kişilere gittiğinin tespiti için geriye dönük soruşturma yapacak.
BEYAZ PERDEYE FETÖ KRİTERİ
Bakanlık önümüzdeki yıl vereceği desteklemeler için de FETÖ kriteri uygulayacak. FETÖ ile bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan şirketlerde çalışan kişilerin yeni işletmeler kurduğu ihbarı üzerine şirketler ve sahiplikleri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutularak, FETÖ ile herhangi bir bağlarının olup olmadığına bakılacak. 2017'de verilmesi planlanan yaklaşık 60 milyon liralık beyaz perde desteğine yapılacak başvurulardan FETÖ'cülerin ayıklanmasının ardından, hak eden şirketlere ödemeleri yapılacak.
TİYATRO, EDEBİYAT VE VAKIFLAR DA KAPSAMDA
Bakanlık, 2016-2017 sezonunda destek miktarını 5 milyon liraya çıkardığı özel tiyatrolarla ilgili de aynı süreci işletecek. Kültürel etkinliklere maddi destek kapsamında 196 belediye, 433 dernek, 12 vakıf ve 4 Mahalli İdare Birliğine, 2016 yılında toplam 4.8 milyon lira destek sağlayan bakanlık yeni dönemde bu destekleme modeline de FETÖ kriteri uygulayacak. "Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu" kararınca, 25 yazara da destek verilmişti, burada da aynı uygulama geçerli olacak.
15 TEMMUZ KONULU FİLMLER DESTEKLENECEK
Bakanlık beyaz perde desteklerinde FETÖ'nün hain darbe girişimini tüm dünyaya anlatacak nitelikli filmlere de destek verecek. Cannes, Berlin, Venedik ve Busan gibi önemli uluslararası festivallerinde ödül alabilecek nitelikte filmler hazırlanmasına katkı verilerek tüm dünyanın dikkatini darbe girişimine bir kez daha çekmek amaçlanıyor.
BARIŞ ŞİMŞEK
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