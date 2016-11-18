Vatani görev

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin belediyeleri halka değil teröristlere hizmet yaptı! Ancak devletin sabrı taştı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne destek sağlayan belediyelere yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul ile önceki gün tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan görevlerinden uzaklaştırıldı. DBP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ile 4 belediye yetkilisi ise gözaltına alındı.
HEMEN İŞE KOYULDULAR
Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği'ne, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ı Siirt Belediye Başkanvekilliği'ne, Tunceli Vali Yardımcısı Olgun Öner'i Tunceli Belediyesi Başkanvekilliği'ne, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı da Van Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği'ne kayyum olarak atadı. Taşkın ise ilk olarak belediye binası önündeki Türk bayrağının yerine daha büyüğünü astı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyumlar hizmet çalışmalarını da anında başlattı.
* İçişleri Bakanlığı, Mardin, Siirt, Van ve Tunceli Belediyeleri'ne kayyum atadı. Siirt'te görevlendirilen vali yardımcı ise ilk iş olarak bina önündeki Türk bayrağının yerine daha büyüğünü astı.
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