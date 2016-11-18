150 Türk ve Amerikan derneğinin çatı kuruluşu olan ve en son 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek için ABD'nin prestijli gazetelerine ilanlar veren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi, FETÖ ile ilgili gerçekleri ABD'li siyasetçi ve yöneticilere anlatmak için harekete geçti. Kısa bir süre önce AK Parti yönetimi ile de temaslarda bulunan komitenin ABD'nin tüm eyaletlerinde üyeleri ve bağlantıları bulunuyor.
TRUMP VE CUMHURİYETÇİLER
Komite, eyaletlerdeki üyeleri aracılığı ile ABD'nin tüm eyaletlerinde lobi faaliyeti yürütecek. Valiler, siyasetçiler ve kamuoyu önderleri ile bir araya gelip FETÖ'nün Türkiye dünyadaki faaliyetleri, kirli para ağı ve bağlantılarını anlatacak. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili ABD kamuoyunda birçok konuda yürütülen algı operasyonu ortadan kaldırılmaya çalışılacak.
Trump'ın yakın çevresi ile de temasa geçilecek. Özellikle terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen başta olmak üzere 15 Temmuz öncesi ya da sonra kaçıp ABD'ye yaşayan örgütün önemli isimlerinin Türkiye'ye iadesi konusunda kulis yapılacak.
FETÖ, ABD'deki lobi faaliyetlerini bugüne kadar demokratlar üzerinden yürüttü. Şimdi cumhuriyetçilere yönelmesi bekleniyor. Komitenin, cumhuriyetçiler ile teması, bilgilendirmeleri sayesinde FETÖ'nün algı operasyonu yapmasının da önüne geçilmiş olacak.
HEYETLER GİDECEK
Trump'un, ocak ayında ABD başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte ise milletvekillerinden oluşan heyetler sık sık ABD'ye gidip FETÖ ve Türkiye'nin Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok alandaki duruşu ve görüşlerini anlatacak.
SABAH
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