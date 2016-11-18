Yol Durumu
  1. Akıllanmıyorlar
  2. FETÖ'nün a'nato'misi

Süper Marketa!

Şırnakta yakalanan Çek teröristten YPGye övgü!
Şırnak polisi, vatandaşı olan 'li iki i yakaladı. Onlardan biri "" kod adlı kadın terörist 'ydı. Fransız ve Alman askerleri tarafından eğitilen Marketa'nın, terör örgütü YPG için yaptığı hizmetler de ortaya çıktı! Hatta Marketa, kendine bir blog hazırladı. YPG'ye övgüler yağdırdı. Onlar için yaptığı alışverişi bile anlattı. Marketa, "Onlar kahveyi çok seviyor. Bu yüzden bol bol kahve aldım."
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar