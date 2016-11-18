Süper Marketa!

Şırnak polisi, Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan YPG'li iki teröristi yakaladı. Onlardan biri "Zelane Botan" kod adlı kadın terörist Marketa Vselichova'ydı. Fransız ve Alman askerleri tarafından eğitilen Marketa'nın, terör örgütü YPG için yaptığı hizmetler de ortaya çıktı! Hatta Marketa, kendine bir blog hazırladı. YPG'ye övgüler yağdırdı. Onlar için yaptığı alışverişi bile anlattı. Marketa, "Onlar kahveyi çok seviyor. Bu yüzden bol bol kahve aldım."
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