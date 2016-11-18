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terörün başkentinde

PKK terörün başkentinde
PKK yandaşları 'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi düzenledi. Belçika makamlarının izin verdiği yürüyüşe, polis 'nın bez paçavralarına müdahale etmedi. Eyleme PKK'nın sözde Avrupa liderlerinden ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile firari HDP'li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk de yer aldı.
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