İngiliz Müslim!

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İngiltere'den teröre açık destek. PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD terör örgütünün elebaşı Salih Müslim, İngiliz Parlamentosu'nda konuşacak. 22 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek toplantıda teröristbaşı, Suriye'de savaş sonrası beklentilerini anlatacak.
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