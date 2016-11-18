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İngiliz Müslim!

İngiliz Müslim!
İngiltere'den teröre açık destek. 'nın 'deki kolu olan terör örgütünün elebaşı Salih Müslim, İngiliz Parlamentosu'nda konuşacak. 22 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek toplantıda teröristbaşı, Suriye'de savaş sonrası beklentilerini anlatacak.
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