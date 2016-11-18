Hoca Efendi ’ByLock’ta

İzmir'de, FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"na yönelik operasyon yapıldı. Aralarındateröristbaşı Gülen'in yeğeni MehmetMezher Gülen'in de bulunduğu çoksayıda isim tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütün kendi içindeki haberleşme programı olan ByLock'un ekran ara yüzü de ortaya çıkarıldı. Yeğen kod adlı gizli tanık örgütün programını Şubat 2016'ya kadar kullandığını anlattı. Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock'un ekran ara yüzünde sarı renkte görünen kullanıcıların gelen mesajlara göre anlık çevrim içi, gri renkte olanların ise çevrim dışı oldukları belirtildi. Ara yüzde "Friends (9/27)" olarak görülen üst kısımda 27 kullanıcının bulunduğu, biri Hoca Efendi ismiyle kayıtlı olan 9 kullanıcının ise çevrim içi olduğu görüldü. Gizli tanık Yeğen, "HocaEfendi adıyla kayıtlı olan çevrim içikullanıcı Fetullah Gülen'di" dedi.
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