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Hoca Efendi ’’ta

Hoca Efendi ’ByLock’ta
İzmir'de, 'nün sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"na yönelik operasyon yapıldı. Aralarında teröristbaşı Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütün kendi içindeki haberleşme programı olan 'un ekran ara yüzü de ortaya çıkarıldı. Yeğen kod adlı gizli tanık örgütün programını Şubat 2016'ya kadar kullandığını anlattı. Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock'un ekran ara yüzünde sarı renkte görünen kullanıcıların gelen mesajlara göre anlık çevrim içi, gri renkte olanların ise çevrim dışı oldukları belirtildi. Ara yüzde "Friends (9/27)" olarak görülen üst kısımda 27 kullanıcının bulunduğu, biri Hoca Efendi ismiyle kayıtlı olan 9 kullanıcının ise çevrim içi olduğu görüldü. Gizli tanık Yeğen, "Hoca Efendi adıyla kayıtlı olan çevrim içi kullanıcı Fetullah Gülen'di" dedi.
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