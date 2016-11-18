KİŞİSEL HAK SAYDILAR!
Bu başvuru Kaiserslautern Kaymakamlığı tarafından da bizzat teyit edildi. Türkiye konuyla ilgili bilgi istedi. Ancak Almanlar, "Kişisel hakların korunması ve güvenlik gibi gerekçeler nedeniyle sözü edilen bireylerin iltica süreçleriyle ilgili bilgi veremiyoruz" dedi. Kaiserslautern Kaymakamlığı'ndan bir yetkili, iltica başvurularının Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF tarafından incelendiğini kaydetti. İltica başvurusu için askerlerin Türkiye'deki siyasi durumu gerekçe gösterdiği öğrenildi. 600 NATO askerinin görev yaptığı Ramstein Üssü'nde 30-40 arasında Türk askerinin bulunduğu kaydedildi. Almanya, FETÖ'nün diğer sanıklarına da destek verdi! Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar, Almanya'ya firar etti. Kendisine geçici Alman pasaportu bile verildi. Yine teröristbaşı Gülen'in firari savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara da Almanya'nın koruması altına girdi. Öte yandan FETÖ'cü hainler, Almanya'dan sonra başka bir Avrupa ülkesi olan Belçika'nın da kapısını çaldı. Buna göre terör örgütü üyelerinin Belçika'daki iltica başvuruları 15 Temmuz sonrası 10 kat arttı. Darbe girişimi öncesi başvuruların ağırlıklı olarak PKK yandaşlarından, 15 Temmuz sonrası ise FETÖ üyelerinden gittiği açıklandı. 225 kişinin Belçika'ya sığınmak için kolları sıvadığı ortaya çıktı.
MADE IN GERMANY!
Almanya, terör örgütü PKK'nın Kandil'i haline geldi. Alman İç İstihbarat Teşkilatı'nın yayımladığı resmi rapor bunu gözler önüne serdi. O rapora göre Almanya'da 14 bin terör örgütü PKK üyesi bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin sadece Almanya'dan değil Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden istediği teröristler de iade edilmedi. Son 9 yılda istenen 399 teröristten sadece 11'i Türkiye'ye verildi.
KRİTİK NOKTA
NATO üssünün bulunduğu Ramstein Havaalanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine kurduğu havaalanının adı. Havaalanı, ABD'nin Avrupa'daki hava gücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi konumunda. Üssün doğu kapısı Kaiserslautern'den 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Söz konusu üste 30 ülkeden 600 asker bulunuyor.
* Almanya'daki üste 30 ülkeden 600 asker görev yapıyor.
* NATO subayları, üste kendileri için yapılan bu lojmanlarda kalıyor.
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