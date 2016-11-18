Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün KPSS usulsüzlüğüne ilişkin soruşturmada 5'inci iddianameyi tamamladı. İddianamede teröristbaşı Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, 1 numara olarak yer aldı. 2010'daki sınavda 3 bin 227 adayın yüksek net yaptığı anlatıldı. Bu adaylardan bin 970'inin birbiriyle irtibatlı olduğu vurgulandı. İtirafçı olan yeğen Gülen'in 2010 KPSS Eğitim Bilimleri'nde 120 sorunun 119'una doğru cevap verdiği, tekrarlanan sınavda ise sadece 87 soruyu doğru cevapladığına da dikkat çekildi. Tutuklu yeğen itiraflarında, "Ben Gülen cemaatininsilahlı bir terör örgütüolduğunu bilmiyordum" dedi. FETÖ tutuklusu olan Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu da iddianamede yer aldı. İddianamede, Akıncı Üssü'ndeki kursiyer teğmenlerden sorumlu imam olduğunu belirten şüpheli Denizhan Özcan ile eşi Dilek Özcan, soruları sınavdan önce Baransu'nun kendilerine verdiğini itiraf etti.
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