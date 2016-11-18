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Cumhuriyet yöneticilerinin tahliye taleplerine ret!

yöneticilerinin ve PKK terör örgütleri adına suç işlediği gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 10 şüphelinin tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.

Cumhuriyet yöneticilerinin tahliye taleplerine ret!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Kasım günü yönetimine yönelik ve PKK adına suç işledikleri gerekçesiyle operasyon gerçekleştirmişti.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 14 kişiden önce Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında olduğu 9'u, sonradan ise yurtdışından dönem İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'Terör örgütü üyesi olmadan örgüt adına suç işlemekle' itham edilen şüpheliler, sorgularında iddiaları reddetmelerine rağmen Nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararında , Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlarından örnekler verilerek FETÖ ve PKK lehine yayınlar yaptığı belirtilmişti.

Şüpheli avukatları ise 14 Kasım'da tutuklamalara itiraz ettiler.

İtirazı değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği bugün kararını açıkladı. Şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye taleplerini reddetti.

Cumhuriyet gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay ve genel yayın yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler Silivri Cezaevi nde bulunuyor. Bu arada hakimlik tarafından verilen red kararında Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun FETÖ tarafından tertip edilen ABANT toplantılarına katıldığı belirtildi.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 21:23
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