Batılı ülkelere FETÖ uyarısı!

İŞLEM YAPMA YASAĞI İSTENDİ
Hükümet, FETÖ'nün dünyadaki finans ayağının çökertilmesi için de kapsamlı bir çalışma yaptı. Adalet, İçişleri, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları FETÖ ile yurtdışında mücadele için hem hukuki hem de diplomatik bütün kanalları kullanıyor. Maliye, şüpheli işleme dayalı transferleri durdurma yetkisini kullanarak, terör örgütünün yurtdışına kaçırdığı varlıklar için de resmi başvuruda bulunarak darbe girişiminde doğrudan rol alan isimlere ait şirketlerin mal varlıklarının dondurulması istedi. MASAK'ın yaptığı incelemede, FETÖ üyelerinin veri tabanı üzerinden belirlenen ticari faaliyetlerine ve mal varlıklarına ilişkin kayıtların uyumlu olmadığı ortaya çıkmıştı.Bu paralelde Örtülü kazanç transferleri de mercek altına alınan FETÖ'nün yurtdışındaki işbirlikleri hakkında da "işlem yapma yasağı" getirilmesi istendi.
MÜTEKABİLİYET ESASI GEÇERLİ
Hükümet yetkilileri, Birleşmiş Milletlerin Türkiye'de mal varlığı dondurma yönünde taleplerde bulunduğunu anımsatarak, "Terör örgütlerinin mal varlıklarının dondurulması, el koyma konularında bugüne kadar alınan kararlar var. AB, ABD bizden benzeri bir talepte bulunduğunda biz de FETÖ ile ilgili talepleri hatırlatıyoruz. Bundan sonra mütekabiliyet esası işletilecek" değerlendirmesini yaptı.
MASAK HESAPLARIN İZİNİ SÜRDÜ
Mali Suçları Araştırma Kurulu, özellikle 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün para hareketlerinin izini sürdü. Darbe girişiminin hemen ardından Avrupa'daki bazı önemli bankalarda milyonlarca euroluk hesaplar açıldığını belirledi. İlgili ülkelerin mali istihbarat birimlerine gönderilen mektupta terörün finansmanı için kullanılan bu paraların bulunduğu hesapların da dondurulması istendi.
80 KURULUŞ KAPANDI, OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Hükümet, AK Parti FETÖ ile mücadele kapsamında yurtdışı seferberliğini sürdürürken, binlerce kilit kuruluş ve kişiye bilgi verildi, bugüne kadar 80'nin üzerinde okul, kuruluş kapandı. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde güçlü destek veren kuruluşların başında Körfez İşbirliği Konseyi geliyor.
Somali, Azerbaycan, Sudan, Libya, Ürdün, Gine, Angola, Kazakistan ve Tacikistan'daki FETÖ okulları kapatıldı ya da bu okullara el konuldu.
Angola'da FETÖ bağlantılı okul 7 Ekim'de yerel polis tarafından basılarak, öğretmenler gözaltına alındı, bilgisayarlara el konuldu ve okul kapatıldı. Ancak velilerin itirazı üzerine öğrencilerin mağdur olmaması için okulun eğitim öğretim yılının sonu olan aralık ayına kadar faaliyetini sürdürmesine izin verildi. Tacikistan'da son FETÖ okulunun yönetimine de el konulurken, Kazakistan, örgütle bağlantılı Kazak Türk Liseleri'nin adını ve mütevelli heyet üyeleri değiştirdi. Son hamle de Pakistan'dan geldi.
SABAH
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