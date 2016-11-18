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Akıllanmıyorlar

Akıllanmıyorlar
HDP'li vekiller terörist cenazesinden çıkmadı. Haklarında soruşturma açıldı. Hepsi tutuklandı. Ancak 'liler hala akıllanmadı. Güvenlik güçlerimiz Tunceli'de terör örgütü 'ya yönelik operasyon yaptı. 14 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Onlardan biri olan terörist Celal Oduncu'nun cenazesi de dün kent merkezindeki Tunceli Cemevi'ne götürüldü. Buradaki cenazeye HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü de katıldı. Bu fotoğraf HDP ile PKK arasındaki bağı bir kez daha kanıtladı.
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