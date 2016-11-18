Akıllanmıyorlar

HDP'li vekiller terörist cenazesinden çıkmadı. Haklarında soruşturma açıldı. Hepsi tutuklandı. Ancak HDP'liler hala akıllanmadı. Güvenlik güçlerimiz Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. 14 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Onlardan biri olan terörist Celal Oduncu'nun cenazesi de dün kent merkezindeki Tunceli Cemevi'ne götürüldü. Buradaki cenazeye HDPTunceli Milletvekili Alican Önlüde katıldı. Bu fotoğraf HDP ile PKK arasındaki bağı bir kez daha kanıtladı.
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