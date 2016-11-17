Terör sevici AP

HDP'ye yönelik başlatılan terör operasyonların ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılan HDP VanMilletvekili Tuğba Hezer Öztürkve HDP Şırnak Milletvekili FaysalSarıyıldız, Avrupa'da elini kolunu sallayarak propaganda yapmaya devam ediyor. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün de beraberinde olduğu firari HDP milletvekilleri, AvrupaParlamentosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya geldi. HDP'li vekiller, görüşmede Türkiye'yi şikayet etti. Schulz, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmiş,Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,"Şu terbiyesize bak ya. 'Yaptırımuygularız' diyor. Senin her tarafınyaptırım olsa ne yazar" şeklinde cevapvermişti.
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