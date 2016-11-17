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Terör sevici

Terör sevici AP
'ye yönelik başlatılan terör operasyonların ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Avrupa'da elini kolunu sallayarak propaganda ymaya devam ediyor. HDP İzmir Milletvekili 'nün de bererinde olduğu firari HDP milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya geldi. HDP'li vekiller, görüşmede Türkiye'yi şikayet etti. Schulz, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Şu terbiyesize bak ya. 'Yaptırım uygularız' diyor. Senin her tarafın yaptırım olsa ne yazar" şeklinde cevap vermişti.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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