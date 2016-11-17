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Hepsini seçti!

Hepsini Adil Öksüz seçti!
FETÖ'nün askeri okullara öğrenci yetiştiren yapısı Kahramanmaraş Elbistan'da yuvalandı. Buna göre fakir ailelerin çocukları memleketi Kahramanmaraş olan TSK'nın Hava İmamı tarafından tek tek seçildi. Bu çocuklar İzmir'deki bir evde eğitildi. Tüm çocukları çeşitli testlere tabi tutan Öksüz, bu testlerin sonuçlarına göre hangi genci nereye yerleştireceğine karar veriyordu. Gençler bu karara göre hava, kara ve deniz okullarına yönlendiriliyordu.

SIRRIBERK ARSLAN
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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