Noterde işlem yaptırmak üzere Berlin Başkonsolosluğuna gelen Kocaman için, görevlinin diplomatik pasaportunun iptal edildiğini sistemde görmesi üzerine işlem yapmadığı ve durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.

Bunun üzerine hızlıca Başkonsolosluktan çıkmak isteyen Yusuf Kocaman'a Başkonsolosluk görevlilerince diplomatik pasaportunu iade etmesi gerektiği tebliğ edildi. Üzerinde pasaport bulunmadığını beyan etmesi üzerine Kocaman, hakkında herhangi bir işlem yapılmadan Başkonsolosluktan ayrıldı.





Türkiye'de hakkında yakalama kararı olmasına rağmen henüz bir kırmızı bültenle aranmadığı öğrenilen Yusuf Kocaman'ın Almanya'da bulunması nedeniyle Türk makamlarınca tutuklanma ya da gözaltına alınma imkanı bulunmuyor.