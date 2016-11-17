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Firari FETÖ'cü ataşe 'da görüldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Berlin'e Deniz Ataşesi olarak atanan ancak geri çekilme talimatına uymayarak yurda dönmeyen nda noter işlemi yaptırmak isterken görüldü.

Firari FETÖcü ataşe Almanyada görüldü

Noterde işlem yaptırmak üzere na gelen Kocaman için, görevlinin diplomatik pasaportunun iptal edildiğini sistemde görmesi üzerine işlem yapmadığı ve durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.

Bunun üzerine hızlıca Başkonsolosluktan çıkmak isteyen Yusuf Kocaman'a Başkonsolosluk görevlilerince diplomatik pasaportunu iade etmesi gerektiği tebliğ edildi. Üzerinde pasaport bulunmadığını beyan etmesi üzerine Kocaman, hakkında herhangi bir işlem yapılmadan Başkonsolosluktan ayrıldı.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olmasına rağmen henüz bir kırmızı bültenle aranmadığı öğrenilen Yusuf Kocaman'ın 'da bulunması nedeniyle Türk makamlarınca tutuklanma ya da gözaltına alınma imkanı bulunmuyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 18:31
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