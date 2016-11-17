Evlerine ataşe düştü

TSK’daki FETÖ üyelerine yönelik büyük temizlik başlatıldı. Ancak yurt dışındaki askeri ataşeler, sırra kadem bastı! Firarilerin Türkiye’ye dönmemek için depresyon, yüksek tansiyon, baş dönmesi ve bel ağrısı gibi bahanelerle “Uçağa binemez raporu” aldığı ortaya çıktı. Bazılarının ise Pensilvanya’ya kaçtıkları saptandı
Vaiz lobisi yıllarca kendini sakladı. Teröristbaşı Gülen'in adamları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine bile sızdı. Kendini gizleyen oFETÖ'cüler, 15 Temmuz gecesi halkına kurşun yağdırdı.Darbe girişiminin ardından devletin tüm kurumlarında olduğu gibi TSK'da da büyük FETÖ temizliği başlatıldı. Firari FETÖ'cülerinTürkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı. TSK'nın yurt dışındaki en önemli birimi olan askeri ataşeliklerin de büyük oranda FETÖ'nün kontrolünde olduğu saptandı. Bunun üzerine söz konusu ataşeler, Türkiye'ye çağrıldı. Ancak 30 ülkede bulunanaskeri ataşeler, adaletin karşısına çıkmak yerine kaçtı. 12 askeri ataşenin firari olarak arandığı, 18 askeri ataşenin ise görev yaptıkları ülkelerde sahte raporlar alarak ifade vermekten kaçtıkları vurgulandı. FETÖ'cü ataşelerin; baş dönmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı ve bel ağrısı gibi bahanelerle rapor aldıkları anlaşıldı. Askeri ataşelerin raporlarında en sık görülen rahatsız ise depresyon oldu. Darbe girişimleri başarısız olunca depresyona giren FETÖ'cüler, yargıdan kaçış için de depresyonu gerekçe olarak sundu.
CEZAYİR, LİZBON, BERLİN, ATİNA VE PROTERYA
Firariler ise şunlar: Santiago Askeri Ataşesi Ramazan Rıza Barut, Cezayir Askeri Ataşesi Kurmay Albay Şemsettin Eray, Lizbon Askeri Ataşesi Kurmay Albay Bahadır Yalçın, Abuja Askeri Ataşesi Kurmay Albay Sadık Gök, Beyrut Askeri Ataşe Yardımcısı Kurmay Binbaşı Şahin Bora, Atina Askeri Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı, Amman Askeri ataşesi Kurmay Albay Ahmet Derya Demir, Saraybosna Askeri Ataşesi Kurmay Albay Aytuğ Şeker, Seul Askeri Ataşesi Kurmay Albay Osman Doğabey, Berlin Askeri Ataşesi Kurmay Albay Ayhan Dağlı, Pretorya Askeri Ataşesi Kurmay Albay Burhan Aydın ve Atina Deniz Ataşesi Kurmay Albay Halis Tunç.
* Kurmay Albay Burhan Aydın, uzun süre Güney Afrika Cumhuriyeti'ne bağlı Proterya'da görev yaptı.
BİLETLERİNİ ALIP TESLİM OLMUŞLARDI FETÖ'cü ataşeler kaçtı. FETÖ kumpasıyla mağdur edilen Balyoz Davası sanıkları ise tam tersini yapmıştı. Balyoz mağduru askerler ifade vermek için Türkiye'ye çağrıldıklarında, kendi ceplerinden uçak biletlerini alıp ülkelerine dönmüştü. Tümamiral Sinan Ertuğrul Güney Kore'den, Tuğgeneral Hakan Akkoç Belçika'dan, Kurmay Albay Murat Ataş Avustralya'dan, Kurmay Yarbay Nedim Ulusan Hırvatistan'dan ve Kurmay Albay Alper Şengezer de İtalya'dan Türkiye'ye gelmişti. Son dönemlerde Çukurca'da PKK'ya karşı yürütülen operasyonların başındaki isim olan Bahtiyar Ersay da Tunus'tan dönmüştü.
* Berlin Askeri Ataşesi Kurmay Albay Ayhan Dağlı ile Atina Askeri Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı da firari ataşeler arasında yer aldı. TSK'nın en kritik görevlerinde bulunan iki isim, ifade için Türkiye'ye çağrıldı. Ancak FETÖ zanlısı ataşeler ülkelerine dönmek yerine kaçmayı tercih etti.
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