Barondan Öz’e 300 bin euro

FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'ün, cezaevinden çıkartıp Ergenekon'da gizli tanık yaptığı İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'den 300 bin euro aldığı ortaya çıktı. 2014'te mafya hesaplaşması sonucu Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ile eşinin yeğeni Devrim Öztünç'un içinde bulunduğu cip, Büyükçekmece'de tarandı. Araçtakiler öldü.
1.1 TON EROİNLE YAKALANDI
Yunanistan'da 1.1 ton eroinin yakalatılması sonucu baronlar arasında hesaplaşma nedeniyle işlendiği belirtilen cinayetlerle ilgili davada, FETÖ izleri ortaya çıktı. A.Ç. adlı bir şahıs ihbar mektubunda, Naci Zindaşti'nin FETÖ tarafından nasıl korunduğunu anlattı. Buna göre Zindaşti, ülkesinde uyuşturucu suçundan idam cezası aldı. İran'daki cezaevinde kaçarak yakını olan Kemal Şerifi Seydani'nin kimliğiyle Türkiye'ye girdi. 24 Eylül 2007'de İstanbul'da 75 kilo eroinle yakalanıp Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Zekeriya Öz'ün Ergenokon ve Balyoz'da gizli tanıklık teklifini, 'tahliye' şartıyla kabul eden Zindaşti, 2010'da tahliye edildi ve 'Terazi' kod adıyla ifade verdi. İddiaya göre Öz'e de 300 bin euro (1 milyon lira) ödendi. Hedef, Balyoz soruşturmasını yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ile Ergenekon'a bakan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ni ele geçirmekti. Zindaşti ifadesinde, 10. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Erkan Çanak ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Zafer Başkurt'u hedef alan açıklamalar yaptı.
O HAKİMLERE KUMPAS KURULDU
Zekeriya Öz de, bu ifadeleri bahane ederek "hukukçular soruşturması"nı başlattı. HSYK, müfettiş raporlarına dayanarak, söz konusu davalarda tahliye yönünde tavır koyan Başkurt ve Çanak'ı başka yerlere tayin etti. Yerlerine ise FETÖ'cü Ömer Diken getirildi.
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