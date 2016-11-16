Yüzü gülmedi

Türkiye'nin yüz nakli yapılan ilk kadını Hatice Nergis (24) hayatını kaybetti. Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde yaşayan Hatice Nergis, 15 yaşındayken çiftçi babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu damağını, çenesini, sol gözünü ve üst dudağını kaybetti. 17 Mart 2012'de Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün'ün yüzünün nakledildiği Hatice Nergis, Pazar günü aniden rahatsızlandı. Ağrıları olduğunu söyleyen ve hastaneye kaldırılan genç kız, tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı.