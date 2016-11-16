Yavru vatana tavla dopingi

Dünyanın en ünlü tavla oyuncuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buluştu. Dünya Tavla Federasyonu ile Merit Park işbirliğinde Girne'de düzenlenen 4. Merit Açık Uluslararası Modern Tavla Şampiyonası'na 40 ülkeden493 tavla oyuncusu katıldı. Toplam 300 bin euronun üzerindeödülün dağıtıldığı turnuvada ABD'li Ron Rubin şampiyon olarak 61 bin euroluk ödülün sahibi oldu. Turnuva kapsamında dünyada bir ilk de gerçekleşti. Yarışmacılar özel dalış kıyafetleriyle su altında tavla oynadı. Merit Park HotelYöneticisi Gürdal Büyükgüngör, "Dünyaca ünlü oyuncuları ağırladık. Kuzey Kıbrıs tavlanın cennet adası oldu. Böylesi bir organizasyonu KKTC'ye kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.
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