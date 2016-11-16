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Yavru vatana dopingi

Yavru vatana tavla dopingi
Dünyanın en ünlü oyuncuları, 'nde buluştu. Dünya Tavla Federasyonu ile Merit Park işbirliğinde Girne'de düzenlenen 4. Merit Açık Uluslararası Modern Tavla Şampiyonası'na 40 ülkeden 493 tavla oyuncusu katıldı. Toplam 300 bin euronun üzerinde ödülün dağıtıldığı turnuvada ABD'li Ron Rubin şampiyon olarak 61 bin euroluk ödülün sahibi oldu. Turnuva kapsamında dünyada bir ilk de gerçekleşti. Yarışmacılar özel dalış kıyafetleriyle su altında tavla oynadı. Merit Park Hotel Yöneticisi Gürdal Büyükgüngör, "Dünyaca ünlü oyuncuları ağırladık. Kuzey Kıbrıs tavlanın cennet adası oldu. Böylesi bir organizasyonu KKTC'ye kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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