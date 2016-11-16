Yakanvalide dışarda

Gelin-kaynana anlaşmazlığı, can yaktı! Tekirdağ'da yaşayan NurselDemir, çocuğunun bakımı için kayınvalidesi FatmaÇ.'yi evine çağırdı. İddialara göre, Fatma Ç. gelinine kızdı. Uyuyan gelini, üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Acı içinde uyanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Kayınvalidesinden şikayetçi olan Nursel Demir, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve gelininin kendisine iftira attığını söyleyen Fatma Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'ŞİKAYETÇİYİM'
Hastane odasında konuşan Nursel Demir, kayınvalidesiyle ilişkilerinin iyi olmadığını açıkladı. Daha önce kayınvalidesiyle aynı evi paylaştıklarını ancak anlaşamadıkları için eşiyle ayrı eve taşındıklarını belirten NurselDemir, şunları anlattı: "Kaynanam 5 yaşındaki çocuğumuza bakması için bize gelmişti. Evlendiğimden bu yana kayınvalidemle tartışmalarımız oluyordu. Sabaha karşı acı ve yanmayla çığlık çığlığa uyandım. Hemen eşime seslenerek yardım istedim. Bu arada kayınvalidemi elindeki su ısıtıcısıyla gördüm. Daha sonra bayılmışım. Kayınvalidemden şikayetçiyim. Sonuna kadar hukuki mücadelemi devam ettireceğim."
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