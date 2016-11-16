Küresel ağa 2. dalga

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin FETÖ'ye sahip çıkmasını sert dille eleştirirken, bu ülkeler kanıtların yetersiz olduğunu bahane ederek terör örgütünün faaliyetlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor. Terör örgütünün yurtdışı bağlantılarına yönelik yapılan incelemelerde ilginç bilgilere ulaşılınca Türkiye FETÖ tarafından organize edilen olimpiyatlar, festivallerin yasaklanması, okulların kapatılması, dünyadaki yayın organlarının kapatılması, bankacılık işlemlerinin durdurulması, ticari faaliyetlerinin sonlandırılması, yurtdışı mal varlıklarının dondurulması konusunda diplomatik atak başlattı.Bu diplomatik ataklarda Avrupalı siyasetçileri maniple etmeye yönelik faaliyetler de bir bir ortaya konuldu.
FETÖ'nün etkin olarak kullandığı platformlara ilişkin hükümet tarafından yapılan tespitler ve atılan adımlar şöyle:
2 BİNİN ÜZERİNDE PLATFORM:
FETÖ, Avrupa ülkelerinde 2 binin üzerinde akademik, sivil kuruluşu propaganda platformu olarak kullanıyor. Bu platformlarda siyasetçilerden sanatçılara, akademisyenlerden gazetecilere kadar birçok kesimden konuşmacıya yer verilerek yeni ilişki ağları kurulmaya çalışılıyor. Örgütün akademi ve siyaset sahasındaki ilişki ağını korumak için Türkiye aleyhine faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ile işbirliği yapılıyor.
GÖRÜNÜRDE İBADETHANE AMA:
İbadethane olarak gösterilen dernekler ve merkezlerde Türkiye aleyhine çalışmaya devam ediyorlar. Dinler arası ilişkiler gibi başlıklarla düzenlenen kurslarda terör örgütünün başı Fethullah Gülen propagandası yapmayı sürdürüyorlar.
DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DA DURMADILAR:
FETÖ, geniş bir platformda darbe girişimi sonrası hükümetin aldığı önlemlerle ilgili dezenformasyon faaliyetleri yürütmeyi sürdürüyor.
AKADEMİK GÖRÜNÜMLÜ PROPAGANDA:
Örgüt akademik kisve altında propaganda yaparken, düşünce kuruluşları aracılığıyla siyasetçilere kendi görüşleri doğrultusunda raporlar kaleme aldırıyor. İngiltere, Almanya gibi ülkelerde Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde eğitim dernekleri adı altında çalışmalarını sürdürüp, örgüte bağış toplamaya devam ediyorlar. Özellikle öğrenci birlikleriyle propaganda ve yeni üye kazanmaya çalışıyorlar.
YENİLERİ HAZIR:
Etkinliğe ulaşamayan yapıların yerine hızla yenilerini kuruyorlar.
İŞADAMI DERNEKLERİ KAPATILMADI:
Türkiye'nin resmi taleplerine karşılık örgüte finans sağlayan işadamları dernekleri faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Terör örgütü ile bağlantılı bazı şirketler bu ülkelerde emlak, yatırım, madencilik alanında faaliyet göstermeye devam ediyorlar.
MEDYA FAALİYETLERİ:
Terör örgütü, İngiltere, Almanya'da gazete çıkarırken, haber ajansları, internet üzerinden medya faaliyetlerini yürütmeyi sürdürüyor. Bu yayın organları, medya kurumlarının kapatılması için de diplomatik temaslar sürüyor.
DIŞİŞLERİ ATAKTA:
Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün bu ülkelerde organize ettiği festival, yarışma, kültürel etkinliklerin yasaklanması için de atağa geçti. Eğitim, kültür yapısının çökertilmesi için de dört koldan çalışma yürütülüyor. İlgili bütün bakanlıklar muhataplarıyla birebir temasa geçerek örgütün tüm okullarının terör yuvası olduğuna dikkat çekerek kapatılması gerektiğini anlatıyor. Bu okullara, vakıflara örgüt sempatizanlarınca maddi kaynak aktarılmasının önünün kesilmesi isteniyor.
YURTDIŞI SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR:
Hükümetin FETÖ ile mücadele için yurtdışı seferberliği sürüyor. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığındaki heyet, ABD, İngiltere'nin ardından Almanya ve Belçika'ya gidiyor. Eker, terörist Fethullah Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarına belgelerle anlatacak. Meclis Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyet de ülke ülke dolaşarak "FETÖ üyelerini barındırmayın" çağrısı yapıyor. Gidilen ülkelerde bu örgütün eğitim, ekonomi, medya faaliyetlerinin önlenmesi talep ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, bu örgütle global mücadelenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, Türkiye aleyhine yürütülen lobi faaliyetlerine göz yummayacaklarını söyledi.Terör Örgütü FETÖ'nün yurt dışı faaliyetleri de sıkı takip altına alındı. Almanya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki akademik, ibadethane adı altında faaliyet gösteren 2 binden fazla STK'ları tek tek tespit edildi. Bunun dışında finans kurumu ve diğer dernek ile vakıf gibi yapılanmaların tek tek kapatılması için girişimler başlatılırken, FETÖ'nün Avrupalı siyasetçileri manipüle etmeye yönelik komploları da bir bir ortaya çıkarılıyor.
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