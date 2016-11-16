Film gibi aşk hikayesi

İngiliz çift, aileleri yüzünden nişan attıktan 65 yıl sonra dünya evine girdi. 86 yaşındaki Davy Moakes ile 82 yaşındaki Helen Andre üniversitede tanışıp aşık olduktan sonra 1951 yılında nişanlandı. Helen'ın ailesi kızlarının bir ressamla evlenmesini istemeyince ayrılan çift, başka kişilerle evlendi. Eşleri öldükten sonra bu yıl tekrar karşılaşan Davy ve Helen birbirlerine olan aşkın hala devam ettiğini ve hiçbir şeyin değişmediğini fark etti. Helen'ın gözlerigörmediği için onunla ilgilenebileceğini düşünen Davy 65 yıl sonra yeniden evlenme teklifi etti. 65 yıl içinde Davy 2, Helen 3 evlilik yaptı. Ancak birbirilerine olan aşklarını hiçbir zaman kaybetmeyen çift Kıbrıs'ta hayatlarını birleştirdi.
* 1951 yılında nişanlanan, ancak aileleri izin vermediği için ayrılan İngiliz çiftin yolu 65 yıl sonra kesişti. 86 yaşındaki Davy ve 82 yaşındaki Helen, yarım asır sonra muradına erdi.
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