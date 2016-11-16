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'cü , Washington'da görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü () firarisi , ABD'nin başkenti Washington'da görüntülendi.

FETÖcü Emre Uslu, Washingtonda görüntülendi

Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan firarisi Uslu, Washington'da bir düşünce kuruluşunun toplantısının kulisinde Türkiye hakkında soru sorarken ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde "görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe girişimi gecesi ise darbeye karşı konulmaması yönünde açıklama yaptığı" iddiasıyla hakkında birden çok soruşturma olan ve ifade vermeye gitmeyen FETÖ firarisi Uslu'ya savcılık tarafından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlaması yöneltildi.

2015 yılında yürütülen "Paralel yapı" soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le hakkında bir yakalama kararı daha olan , FETÖ'nün medya ayağının önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Nisan ayında Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da katıldığı bir düşünce kuruluşunun konferansı öncesinde PKK/PYD bayraklı grupla eylem yaparken ortaya çıkmıştı. Aynı eylemde PKK'ya destek veren grubun YPG flamaları ve terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan posterleriyle protesto gösterisine katılmaları dikkat çekmiş, Uslu da bu grupla yan yana objektiflere yansımıştı.

Bir süre önce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı da ABD'nin New Jersey eyaletinde bir alışveriş merkezinde görülmüştü.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 20:25
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