Yol Durumu
  1. Küresel ağa 2. dalga
  2. Kumpasların efendisi

Eski pilotlar dağı taşı bombalıyordu

Eski pilotlar dağı taşı bombalıyordu
Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savcısı , Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ ihraçlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Üçok, eski pilotların terörle mücadele bile etmediğini, PKK operasyonlarında dağı taşı bombaladığını söyledi. Üçok, 'daki FETÖ operasyonlarıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Genelkurmay Başkanlığının rakamlarına göre TSK'da 39 bin 721 subay, 97 bin 243 astsubay görev yapıyor. İhraç edilen ve açığa alınanların sayısı 7 bin civarında olduğuna göre TSK'daki kadronun yüzde 5'i ancak görevden uzaklaştırılmış. İhraçlar ve açığa alınmalar çok yavaş gidiyor. HSYK'da 12 bin hakim-savcıdan 5 bine yakını atıldı. Darbeye teşebbüs edilen kurumda temizlik neredeyse kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Şu ana kadar yapılanlar, yapılması gerekenin 10'da 1'idir. Eskiden pilotlar kaldırdıkları uçaklarla terörle mücadele bile etmiyorlardı. Dağıtaşı bombalarken teröristleri es geçiyorlardı. Şimdi etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 10 katına çıktı. Pilotlar azaldı ama daha etkin mücadele ediliyor."
Etiketler: , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar