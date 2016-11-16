Eski pilotlar dağı taşı bombalıyordu

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savcısı AlbayAhmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ ihraçlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Üçok, eski pilotların terörle mücadele bile etmediğini, PKK operasyonlarında dağı taşı bombaladığını söyledi. Üçok, TSK'daki FETÖ operasyonlarıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Genelkurmay Başkanlığının rakamlarına göre TSK'da 39 bin 721 subay, 97 bin 243 astsubay görev yapıyor. İhraç edilen ve açığa alınanların sayısı 7 bin civarında olduğuna göre TSK'daki kadronun yüzde 5'i ancak görevden uzaklaştırılmış. İhraçlar ve açığa alınmalar çok yavaş gidiyor. HSYK'da 12 bin hakim-savcıdan 5 bine yakını atıldı. Darbeye teşebbüs edilen kurumda temizlik neredeyse kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Şu ana kadar yapılanlar, yapılması gerekenin 10'da 1'idir. Eskiden pilotlar kaldırdıkları uçaklarla terörle mücadele bile etmiyorlardı. Dağıtaşıbombalarken teröristleries geçiyorlardı. Şimdi etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 10 katına çıktı. Pilotlar azaldı ama dahaetkin mücadele ediliyor."
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