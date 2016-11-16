Diz çöktüler!

Türkiye, topyekün terör temizliğine girdi! Yankısı, Avrupa'dan geldi. PKK'ya,FETÖ'ye kucak açanAlmanya, "Ankara'nın yaptıklarını yanıtsız bırakmayız" tehdidiyle aba altından sopa gösterdi.
Amerika'da Clinton'a bel bağlayan hainler ise AB'nin Türkiye'ye geri adım attıracağını zannetti! Ama hezimetlerinüksetti! Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bir anda çark etti!
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "İdam geri gelirse müzakereler durur" dedi. Raportör Kati Piri "İlişkileri dondururuz" diye ekledi. Peşinden iftiralarla dolu Avrupa Birliği Raporu geldi.
Avusturya dışındaki bütün ülkeler, "Müzakereler sürsün. Ortak çıkarlarımız var. Biz aslında dostuz, kardeşiz" gibi sözler söyledi. Dik duran Türkiye,bir kez daha Avrupa'yıdize getirdi.
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