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Diz çöktüler!

Teröristlere kucak açan Avrupa, Türkiye’yi tehdit etmeye kalkıştı. Ama Ankara geri adım atmayınca U dönüşü yaptı. Brüksel’deki zirvede tükürdüğünü yaladı: Müzakerelere devam edelim !

Diz çöktüler!
Türkiye, topyekün terör temizliğine girdi! Yankısı, Avrupa'dan geldi. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan Almanya, "Ankara'nın yaptıklarını yanıtsız bırakmayız" tehdidiyle a altından sopa gösterdi.

Amerika'da Clinton'a bel bağlayan hainler ise AB'nin Türkiye'ye geri adım attıracağını zannetti! Ama hezimetleri nüksetti! Brüksel'de toplanan Dışişleri Bakanları bir anda çark etti!



Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "İdam geri gelirse müzakereler durur" dedi. Raportör "İlişkileri dondururuz" diye ekledi. Peşinden iftiralarla dolu Avrupa Birliği Raporu geldi.

dışındaki bütün ülkeler, "Müzakereler sürsün. Ortak çıkarlarımız var. Biz aslında dostuz, kardeşiz" gibi sözler söyledi. Dik duran Türkiye, bir kez daha Avrupa'yı dize getirdi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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