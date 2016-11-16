‘Dayak’ serbest!

Şiddet, ders başı yaptı! İstanbul Ümraniye'de bir ilkokulda görev yapan öğretmen T.K., öğrencileri tahtaya çıkarttı. Yazı yazamayan çocuklara dayak attı. Skandal anlar, biröğrenci tarafından ceptelefonuyla kayda alındı. Görüntüler, sosyal medyada yayılınca, güvenlik güçleri kolları sıvadı. T.K. adlıöğretmen hakkında adliişlem başlatıldı. Ekipler, dayakçı öğretmeni gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilenT.K., savcılık sorgusunuardından serbest bırakıldı.
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