‘Dayak’ serbest!

Şiddet, ders başı yaptı! İstanbul Ümraniye'de bir ilkokulda görev yapan öğretmen T.K., öğrencileri tahtaya çıkarttı. Yazı yazamayan çocuklara dayak attı. Skandal anlar, bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler, sosyal medyada yayılınca, güvenlik güçleri kolları sıvadı. T.K. adlı öğretmen hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, dayakçı öğretmeni gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen T.K., savcılık sorgusunu ardından serbest bırakıldı.